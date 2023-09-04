الإثنين 04-09-2023
الوكيل الاخباري

4 آلاف طالب التحقوا بمراكز تحفيظ القرآن الكريم في جرش

مساعفة: تعويض الفاقد التعليمي في المدارس الحكومية لمدة 3 سنوات

لأولياء أمور الطلبة .. التربية توضح الآلية الجديدة لتوزيع مسارات الطالب من الصف التاسع

لاعب ليفربول الجديد يحسم الجدل حول خروج محمد صلاح من النادي

هل سيتم تشديد العقوبات في قانون الجرائم الإلكترونية ؟

بعد حادثة حوفا.. إجراءات مشددة بحق السائقين المتهورين في إربد

19 مليار دينار قيمة الأوراق المالية المسجلة في مركز الإيداع

وفاة و3 إصابات إثر حادث سير في عمان

الجيش يشارك بفعاليات تمرين النجم الساطع 2023 في مصر

قرض من اليابان للأردن بقيمة 100 مليون دولار

الإثنين، 04-09-2023 12:12 ص

طبيب يحدد التحاليل التي تكشف الأورام الخبيثة

64f19b2e4c59b7390a48c8cc


الوكيل الاخباري- أشار أنطون إيفانوف أخصائي جراحة الأورام والعلاج الكيميائي، إلى تحاليل معينة تكشف الإصابة بالأورام.

اضافة اعلان


ويشير الأخصائي إلى أنه قبل كل شيء يجب إجراء:

 

- تحليل دم عام. هذا التحليل يكشف أنواع الخلايا التي مستواها في الدم طبيعي والخلايا التي ارتفع أو انخفض مستواها. كما أن هذا التحليل يكشف عن الالتهابات الموجودة في الجسم، التي عادة تصاحب نشوء الأورام الخبيثة.

- تحليل بيوكيميائي للدم. هذا التحليل يوضح وجود علامات بيوكيميائية تنظم عمل الأعضاء الداخلية.

- دراسة العلامات الجينية أو الطفرات التي قد تشير إلى وجود ورم في الجسم أو الاستعداد له.

- عمل مخطط مناعي يبين توزيع الخلايا الليمفاوية التي تكافح الخلايا المصابة بالفيروسات والبكتيريا والخلايا السرطانية. فإذا ظهر أن نسبتها أعلى من 20 بالمئة يجب الخضوع لفحص مفصل وشامل لدى أخصائي الأورام للكشف عن ورم خبيث محتمل.

ويمكن عند الضرورة إجراء فحص مفصل للأعضاء (خزعة) ودراسات كيميائية مناعية أيضا.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_8_2_22_33_53_713

6 مشكلات صحية سببها عدم الحركة

2023_9_3_16_59_55_936

أعراض ارتفاع الضغط والسكري- 5 علامات تظهر على الوجه

2020-01-17_00011

لمن تجاوز سن الأربعين ... تجنبوا هذه الاطعمة

أضرار-عدم-أكل-الطفل-والحل

تحذير من عدم تناول طفلِك هذه الوجبة ..خطر على قلبه!

509097

وسيلة فعالة للتخفيف من اعراض امراض القلب

Health-benefits-of-Black-coffee

فوائد القهوة السوداء .. منها مكافحة مرض الزهايمر