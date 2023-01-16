طبيب يحذر من طريقة شائعة لعلاج حموضة المعدة

الوكيل الإخباري-تعتبر الحموضة من اضطرابات الجهاز الهضمي الشائعة حول العالم، يقبل بعض الأشخاص على علاجها بطرق خاطئة، تتسبب في تفاقمها وتطورها إلى الإصابة بارتجاع المريء.



في هذا الصدد، حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني في مصر، من طريقة خطيرة، يعتاد عليها الكثيرون للتخلص من الحموضة.

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وقال موافي خلال برنامجه "ربي زدني علمًا"، المذاع على قناة صدى البلد، إن الطريقة التي يقصدها هي تناول المشروبات الغازية، مؤكدًا أنها لا تعالج الحموضة كما يشاع عنها.



وأضاف أستاذ طب الحالات الحرجة أن تناول المشروبات الغازية في ظل المعاناة من الحموضة يتسبب في زيادتها وليس علاجها، ويرجع السبب إلى احتوائها على الكافيين.



وأوضح أن علاج الحموضة بالمشروبات الغازية له تأثيرات سلبية على صحة الجهاز الهضمي، حيث يؤدي إلى انتفاخ البطن بشدة، بسبب محتواها العالي من ثاني أكسيد الكربون، الذي يتراكم في المعدة والأمعاء على هيئة غازات.



واختتم موافي حديثه بالتحذير أيضًا من تناول المشروبات الغازية أثناء أو بعد الطعام، مشيرًا إلى خطأ الاعتقاد الشائع الذي يفيد بأنها تساعد على الهضم.

الكونسلتو الطبي

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