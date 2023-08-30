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الأربعاء، 30-08-2023 08:24 ص

طبيب يكشف 3 طرق لمقاومة الأمراض المزمنة

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الوكيل الاخباري - حدد الدكتور ألكسندر مياسنيكوف أفضل ثلاث طرق لتعزيز مقاومة الجسم للأمراض.

وأشار مياسنيكوف إلى أن الأمراض المزمنة يمكن أن تكون العدو الرئيسي لمناعة قوية وتنسب إلى هذه الأمراض: الوزن الزائد، ارتفاع مستوى ضغط الدم، وداء السكري. فما الذي يجب على الشخص عمله لمنع هذه الأمراض من تقويض قوته؟


وفقا له، يجب على الشخص اتباع ثلاث قواعد بسيطة:


1- اتباع نظام غذائي متوازن
يعتبر اتباع نظام غذائي صحي أفضل صديق لمنظومة المناعة. أي يجب التخلي عن تناول الوجبات السريعة والأطعمة السيئة.


2 - ضرورة ممارسة النشاط البدني
يعزز النشاط البدني صحة الجسم، لذلك يجب ممارسة التمارين الرياضية الصباحية.


3 - اتباع نظام نوم محدد
يؤثر اضطراب نظام النوم سلبا في منظومة المناعة. لذلك يجب اتباع جدول زمني محدد للنوم، أي النوم في وقت محدد كل يوم.


ووفقا للدكتور مياسنيكوف، الالتزام بهذه القواعد البسيطة سيساعد منظومة المناعة على التعامل مع الأمراض المزمنة ومقاومة الأمراض الفيروسية المعدية.

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روسيا اليوم


 




 

 


 

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