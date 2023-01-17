طرق لتخفيف الشد العضلي عند الاستيقاظ من النوم

الوكيل الإخباري-يعاني البعض من شد في العضلات بعد الاستيقاظ من النوم، وعادة ما يكون الأمر طبيعيًا، ولكن في بعض الحالات قد يكون مؤشرًا على الإصابة بمشكلة صحية.



نستعرض في التقرير التالي، أبرز أسباب الشد العضلي الصباحي، وخيارات العلاج المتاحة، وفقًا لما ذكره موقع "Web md".





أعراض الشد العضلي في الصباح

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عادة ما يعاني الشخص المصاب بالشد العضلي بعد الاستيقاظ من النوم، بعدة أعراض تتمثل فيما يلي:



- شد في بعض أجزاء الجسم مثل الساق والقدم والرقبة وعضلات البطن.



- الشعور بوخز في المنطقة المصابة بالشد.



- صعوبة الحركة.



أسباب الشد العضلي في الصباح

في معظم الأحيان يكون الشد العضلي عند الاستيقاظ نتيجة للتغييرات الليلية في المفاصل واللفافة، واللفافة هي مجموعة معقدة من الأنسجة الضامة التي تحيط وتدعم العضلات والأنسجة الرخوة والأعضاء والعظام، وهي شبكة ليفية تلتف حول الأنسجة العضلية لمنحها البنية والاستقرار.



تشكل اللفافة طبقات متعددة مع مادة تشحيم تشبه الهلام مما يسمح للطبقات بالانزلاق والتحرك بسلاسة مما يساعد على الشعور بالراحة والرشاقة، وفي بعض الحالات قد يحدث خلل في تلك العملية ما قد يسبب الشعور بالشد العضلي في الصباح، وقد يحدث ذلك نتيجة عدة عوامل تتتمثل فيما يلي:



- عندما تنخفض درجة حرارة الجسم بشكل كبير أثناء النوم.



- عند النوم لعدد ساعات غير كافية والاستيقاظ قبل حصول الجسم على القسط الكافي له.



- أو عندما يتراكم حمض اللاكتيك في العضلات واللفافة، تصبح مادة التزليق أكثر سمكًا وأكثر لزوجة ويمكن لطبقات اللفافة تنزلق بسهولة مما يؤدي إلى الشعور بالتصلب.



- قد تساهم المفاصل أيضًا في الشعور بالشد العضلي الصباحي في المفاصل السليمة إذ يعمل سائل كثيف على تليين الفراغ بين أطراف العظام المغطاة بالغضروف لمساعدتهم على التحرك بحرية وراحة، كلما بقيت لفترة طويلة من الوقت في النوم يمتص الغضروف مادة التشحيم مثل الإسفنج مما يسبب الشد العضلي.



- وقد يكون الشد العضلي المتكرر في الصباح علامة على نقص في بعض الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين ب والمغنسيوم.





كيف يمكن التعامل مع الشد العضلي الصباحي؟

يمكن السيطرة على الشد العضلي والتحكم فيه، وكذلك تقليل فرص التعرض له، وذلك من خلال القيام بما يلي:



- ممارسة تمرين إطالة الجسم بالكامل.



- إذا كنت لا تزال تشعر بالتصلب بمجرد النهوض من السرير فحاول السير في مكانك، واستمر في الانحناء وإعادة ثني أي مفاصل تشعر بالتيبس.



- قد يساعد تناول فيتامين ب المركب في تقليل فرص التعرض للشد.



- يمكن تجربة العلاج بالحرارة عن طريق تدليك موضع الشد ووضع قربة من الماء الدافئ عليه، كما قد تساعد كمادات الثلج كذلك في علاج الشد العضلي، لذا يمكن تجربة الخيارين واختيار المناسب.



- قد يضطر البعض للعلاج الدوائي من خلال استخدام الأدوية المرخية للعضلات أو أدوية علاج القلق والاكتئاب، أو مضادات الاختلاجوالتي تعرف بأدوية الصرع، ولكن يحتاج العلاج الدوائي لاستشارة الطبيب وتجربة الخيارات السابقة أولًا، ولا يجب تناول أي من هذه الأدوية دون استشارة.



- وقد تكون حقن البوتكس أيضًا خيار علاجي آخر، وفقًا لما يقرره الطبيب.





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