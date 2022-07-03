طرق لمواجهة أرق الصيف

الوكيل الإخباري - يؤثر فصل الصيف بشكل مباشر على مستوى النوم لدى كثير من النساء؛ حيث يجدن صعوبةً في الحصول على نوم مريح وهادئ؛ فمع زيادة ساعات النهار التي تعبث بإيقاعك اليومي، وارتفاع درجات الحرارة التي تُبقيك مستيقظةً، والتواصل الاجتماعي الذي يؤثر على نوعية نومك، قد تشعرين وكأنك تخوضين معركة خاسرة.

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طرق مواجهة أرق الصيف



لمواجهة إشكاليات قلة النوم خلال فصل الصيف، يمكنك اتباع النصائح الآتية:





- حافظي على جدول ثابت

اذهبي إلى الفراش في وقت محدد، واستيقظي في وقت محدد أيضاً.. حاولي التمسك بأوقات نومك العادية في معظم الليالي الأخرى.



- قللي من تعرّضك للضوء أثناء النهار

يمكن أن يساعد تقليل تعرّضك للضوء؛ خصوصاً في ساعات المساء، على استعداد جسمك للنوم، ولذلك أبقي الستائر مغلقة إلى أن يحين وقت النوم.

ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين تعرّضوا للضوء في ساعات الصباح، ينامون بشكل أفضل من أولئك الذين لم يتعرضوا للضوء.



- حافظي على انخفاض درجة حرارة الليل

الحفاظ على تهوية المكان الخاص بك، قد يحسّن نوعية النوم.. افتحي نافذةً أو باباً، أو استخدمي مروحة أو مكيف هواء.



- تعلمي كيفية الاسترخاء

الاسترخاء هو مهارة غير مستغَّلة، يمكن أن يؤدي جعلها عادةً، إلى تحسين قدرتك على النوم.. مارسي تقنيات الاسترخاء التي تساهم في تخليصك من القلق الذي سيعيق نومك بالتأكيد.



- طوّري عادات نوم جيدة

كلما طورت عادات نوم جيدة، كلما تعلم عقلُك ربط هذه العادات بالنوم، ويمكن أن يكون الاستحمام بالماء الدافئ وسيلةً جيدة للاسترخاء، أو قراءة رواية لطيفة.

ابحثي عن ممارسة تناسبك في الليل، وكرريها حتى تصبح عادة نوم إيجابية جديدة.



- استخدمي أقمشة خفيفة الوزن

إذا كانت درجات الحرارة المرتفعة هي التي تزعجك؛ فيفضل ارتداء ثياب نوم خفيفة الوزن، واستخدام ملاءات سرير رقيقة تزيل الرطوبة.

يمكنك أيضاً تجربة الأقمشة خفيفة الوزن، التي تمتص الحرارة مثل: الحرير أو الساتان أو الخيزران لملاءاتك واللحاف وأغطية الوسائد.



- جرّبي التنويم المغناطيسي

قد يكون التنويم المغناطيسي أثناء النوم، أحدَ الخيارات عندما لا تعمل الطرق الأخرى. وهذه الممارسة الليلية هي طريقة جيدة لتدريب الدماغ على الانقطاع في الوقت المناسب، والذهاب إلى نوم عميق وهادئ ومريح، وتجديد النشاط في الصباح.

سيدتي

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