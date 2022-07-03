الثلاثاء 05-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

14 ألف مسجل في المنصة الإلكترونية للبرنامج الوطني للتشغيل

محاضرة حول أسباب وعلاج مرض التصلب اللويحي بمستشفى الملك المؤسس

اتفاقية لتنفيذ حاضنة رايس بجامعة آل البيت

تهنئة الطالبة كندة محمد سامي الخصاونة بمناسبة النجاح بمعدل 98.2%

وزير العمل : نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة

مراكز توافر مطعوم كورونا الأربعاء - أسماء

أوقاف الطفيلة : تجهيز 50 مركزاً لتحفيظ القرآن الكريم

نقيب أصحاب المطاعم يؤكد أن الأسعار سترتفع ويتحدث عن خطوات تصعيدية

الأردن يعزي إيطاليا بضحايا الإنهيار الجليدي

رئيس الوزراء ينعى نائب رئيس الوزراء الأسبق مروان الحمود

الأحد، 03-07-2022 01:03 م

طرق لمواجهة أرق الصيف

2019_8_3_12_1_33_826


الوكيل الإخباري - يؤثر فصل الصيف بشكل مباشر على مستوى النوم لدى كثير من النساء؛ حيث يجدن صعوبةً في الحصول على نوم مريح وهادئ؛ فمع زيادة ساعات النهار التي تعبث بإيقاعك اليومي، وارتفاع درجات الحرارة التي تُبقيك مستيقظةً، والتواصل الاجتماعي الذي يؤثر على نوعية نومك، قد تشعرين وكأنك تخوضين معركة خاسرة.

اضافة اعلان

 

طرق مواجهة أرق الصيف

 

لمواجهة إشكاليات قلة النوم خلال فصل الصيف، يمكنك اتباع النصائح الآتية:

- حافظي على جدول ثابت
اذهبي إلى الفراش في وقت محدد، واستيقظي في وقت محدد أيضاً.. حاولي التمسك بأوقات نومك العادية في معظم الليالي الأخرى.


- قللي من تعرّضك للضوء أثناء النهار
يمكن أن يساعد تقليل تعرّضك للضوء؛ خصوصاً في ساعات المساء، على استعداد جسمك للنوم، ولذلك أبقي الستائر مغلقة إلى أن يحين وقت النوم.
ووجدت دراسة أن الأشخاص الذين تعرّضوا للضوء في ساعات الصباح، ينامون بشكل أفضل من أولئك الذين لم يتعرضوا للضوء.


- حافظي على انخفاض درجة حرارة الليل
الحفاظ على تهوية المكان الخاص بك، قد يحسّن نوعية النوم.. افتحي نافذةً أو باباً، أو استخدمي مروحة أو مكيف هواء.


- تعلمي كيفية الاسترخاء
الاسترخاء هو مهارة غير مستغَّلة، يمكن أن يؤدي جعلها عادةً، إلى تحسين قدرتك على النوم.. مارسي تقنيات الاسترخاء التي تساهم في تخليصك من القلق الذي سيعيق نومك بالتأكيد.


- طوّري عادات نوم جيدة
كلما طورت عادات نوم جيدة، كلما تعلم عقلُك ربط هذه العادات بالنوم، ويمكن أن يكون الاستحمام بالماء الدافئ وسيلةً جيدة للاسترخاء، أو قراءة رواية لطيفة.
ابحثي عن ممارسة تناسبك في الليل، وكرريها حتى تصبح عادة نوم إيجابية جديدة.


- استخدمي أقمشة خفيفة الوزن
إذا كانت درجات الحرارة المرتفعة هي التي تزعجك؛ فيفضل ارتداء ثياب نوم خفيفة الوزن، واستخدام ملاءات سرير رقيقة تزيل الرطوبة.
يمكنك أيضاً تجربة الأقمشة خفيفة الوزن، التي تمتص الحرارة مثل: الحرير أو الساتان أو الخيزران لملاءاتك واللحاف وأغطية الوسائد.

- جرّبي التنويم المغناطيسي
قد يكون التنويم المغناطيسي أثناء النوم، أحدَ الخيارات عندما لا تعمل الطرق الأخرى. وهذه الممارسة الليلية هي طريقة جيدة لتدريب الدماغ على الانقطاع في الوقت المناسب، والذهاب إلى نوم عميق وهادئ ومريح، وتجديد النشاط في الصباح.

 

 

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
تمارين رياضية فعالة تساعد على إخفاء السيلوليت - صورة رئيسية وصورة اولى

تمارين رياضية فعالة تساعد على إخفاء السيلوليت

7371221-257635106

طفلك الرضيع لا يزيد وزنه؟.. هذه هي الأسباب

cells-17886

تغييرات صامتة قد تدل على السرطان ينبغي فحصها في أقرب وقت ممكن

bea7b822-6676-40ba-9fb8-1135078cf12c

6 أطعمة خارقة يمكن أن تفعل المعجزات لصحتك

dreamstime_s_56485204

الحامل: انتبهي إلى مخاطر كثرة الجلوس

320163010404726 (1)

هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من هرمون النوم

أخبار متعلقة
121-113144-face-heat-tips-avoid-summer_700x400

كيف تواجه حرارة الصيف؟ نصائح لتجنب أضرار الموجة الحارة

لدغة-البعوض

5 طرق منزلية لعلاج آثار لدغات البعوض في الصيف

35fe5f99-8517-4bac-b659-2c98bd9744f4

خطوات بسيطة تساعد على النوم بشكل أفضل

tbl_articles_article_33725_827e09c3c7c-16ab-45f3-96c7-15fb514bbc3f

أسباب ألم الساقين عند النوم

tbl_articles_article_22957_65787750a87-8d69-494e-a17f-001c196ac229

أسباب الدوخة عند الاستيقاظ من النوم

ما-أسباب-سخونة-القدمين

أسباب سخونة القدمين