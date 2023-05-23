غذاء يقي من السكتة الدماغية

الوكيل الإخباري- ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم أمر مخيف، خاصة وأن الحالة الصامتة يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب والسكتة الدماغية، في حين أن المستويات العالية لا تدق الكثير من أجراس الإنذار، إلا أن هناك الكثير من الطرق للتخلص من السبب.

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في حين أن الطعام يمكن أن يكون السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الكوليسترول، إلا أنه يمكن أن يشكل أيضًا علاجا فعالا، حيث حددت دراسة طعامًا "يكسر الكوليسترول" يمكن أن يساعد في خفض مستوياتك، الغذاء الوحيد الذي يمكن أن يفعل ذلك هو البقول، وفقا لموقع صحيفة إكسبريس البريطانية.



وقالت الدكتورة كلير شورت، كبيرة العلماء وخبيرة التغذية في FoodMarble: "البقول مصدر كبير للألياف والبروتينات النباتية والدهون الصحية والمغذيات الدقيقة (حمض الفوليك والبوتاسيوم والحديد والنياسين والريبوفلافين)، لقد ثبت أنها تساعد في التحكم في مستوى الكوليسترول في الدم".



وتضيف: "بصرف النظر عن جميع أنواع البروتين والمواد المغذية، فإن البقول غنية بالألياف، مما يجعلها اختيارًا جيدًا للكوليسترول، الألياف (القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان) تساعد على تنظيم امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، كما تعزز نمو ميكروبيوم أمعاء متنوع وصحي".



وتعود فوائد الألياف إلى قدرتها على منع امتصاص الكوليسترول، وفقًا لمجلة Heart UK.



تحتوي بعض أنواع الألياف بشكل أساسي على الفواكه والخضروات، وهي قادرة على منع امتصاص بعض الكوليسترول من الأمعاء إلى مجرى الدم.



في حالة عدم معرفتك، تشمل البقول الغنية بالألياف، الفول والبازلاء والعدس، علاوة على ذلك، فإن المصادر القليلة للبروتين مدعومة أيضًا بالأبحاث.



ونظرت دراسة نُشرت في المجلة البريطانية للتغذية على 108 أفراد تتراوح أعمارهم بين 50 عامًا أو أكبر، تم إعطاء هؤلاء المشاركين وجبتين من الأطعمة القائمة على البروتين أو اتباع نظامهم الغذائي المعتاد لمدة شهرين.



أعقب هذه الفترة فترة انقطاع شهرية، وبعد ذلك تحولت كل مجموعة إلى النظام الغذائي الآخر لمدة شهرين، من حيث مصادر البقول، نظرت الدراسة في الفول والحمص والبازلاء والعدس.



ووجد الباحثون أن النظام الغذائي القائم على البقول يقلل الكوليسترول الكلي بنسبة 8.3٪، مما يجعله خيارًا "فعالًا" لخفض الكوليسترول.



- كم عدد البقول التي يجب أن أتناولها؟

في تحليل تلوي (مراجعة لتجارب سريرية متعددة)، أظهرت النتائج أن كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة انخفض بنسبة خمسة بالمائة عندما تم تناول 130 جرامًا من البقول يوميًا، هذا يعادل تناول ثلث علبة الفاصوليا كل يوم.



يمكن استبدال اللحوم الحمراء بانتظام بالبقول، لأنها خيار رائع لإضافة قوام وتنوع للوجبات.



علاوة على ذلك، تعتبر البقول أيضًا طعامًا منخفض نسبة السكر في الدم بفضل محتواها من الألياف، مما يعني أنها أبطأ في الهضم.



بفضل هذا، يمكن أن تجعلك الأطعمة الصغيرة تشعر بالشبع لفترة أطول، هذا يمكن أن يساعدك في الحفاظ على وزن صحي وكذلك خفض نسبة الكوليسترول في الدم.



مصراوي

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