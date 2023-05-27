دراسة: اتباع نظام غذائي نباتي يخفض الكوليسترول في الدم

الوكيل الإخباري- 1 من كل 10 أمريكيين يأكل ما يكفي من الفاكهة والخضار التي تعتبر ممرًا رئيسيًا للتمتع بصحة جيدة. وتوصّلت دراسة جديدة إلى أنّ هناك فائدة واضحة من تناولها لأي شخص يعاني من ارتفاع الكوليسترول.



ودرس الباحثون مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) التي يُعرّف عنها غالبًا بالكوليسترول "الضار"، لأنّ تراكمها قد يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب. ووجدت الدراسة أنّ مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة تراجع بنسبة 10% لدى المشاركين، وانخفض الكوليسترول الكلي بنسبة 7٪ لدى الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا مقارنة مع أولئك الذين نظامًا يضم اللحوم والنباتات.



وقالت المؤلفة الرئيسية، الدكتورة روث فريك شميدت، أستاذة الكيمياء الحيوية السريرية وكبيرة الأطباء في Rigshospitalet بكوبنهاغن، الدنمارك: "هذا يماثل ثلث تأثير تناول الأدوية الخافضة للكوليسترول مثل الستاتين، وبالتالي يخفّض من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية لدى شخص يتّبع نظامًًا غذائيًا نباتيًا لمدة خمس سنوات بنسبة 7٪".

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وأفادت فريك شميدت ببيان: "الأهم أننا وجدنا نتائج مماثلة عبر القارات، والأعمار، ونطاقات مختلفة من مؤشر كتلة الجسم، وبين الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية مختلفة". ورأت أنه في حال "بدأ الناس بتناول وجبات نباتية أو فيغان في سن مبكرة، فإن احتمالية الحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الناجمة عن انسداد الشرايين تكون كبيرة".



استند التحليل إلى نتائج 30 تجربة سريرية عشوائية، نُشر أكثر من 2300 تجربة منها بين عامي 1982 و2022. وقد بحثت هذه الدراسات بتأثير الأنظمة الغذائية النباتية على جميع أنواع الكوليسترول وصميم البروتين الشحمي B (apoB)، وهو بروتين موجود في الدم ينظر إليه كمقياس جيد لمقدار الدهون والكوليسترول السيئ في الجسم.



وذكر مؤلفو الدراسة أن التحليل التلوي هذا هو الأول من نوعه الذي يركّز بشكل خاص على تأثير النظام الغذائي على تركيزات apoB. وأظهرت النتائج أنّ كونك فيغان أو نباتيًا ارتبط بانخفاض بنسبة 14٪ في مستويات البروتين الشحمي ب.



وأشارت تريسي باركر، اختصاصية التغذية لدى مؤسسة القلب البريطانية في برمنغهام، غير المشاركة في الدراسة ببيان، إلى أنّ "هذا التحليل الكبير يدعم ما نعرفه بالفعل: أن تضمين المزيد من الأطعمة النباتية في نظامك الغذائي مفيد لقلبك".



ومع ذلك، ورد على لسان روبرت ستوري، أستاذ أمراض القلب في جامعة شيفيلد بالمملكة المتحدة، في بيان، أنّ الدراسة أوضحت أيضًا أنّ تأثير النظام الغذائي على الكوليسترول قد يكون محدودًا بالنسبة للأشخاص الذين "يرثون إنتاج أكبادهم الكثير من الكوليسترول، ما يعني أنّ ارتفاع الكوليسترول يتأثر بشدة بجيناتنا (DNA) أكثر من نظامنا الغذائي".



سي ان ان