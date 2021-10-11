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الإثنين، 11-10-2021 03:05 م

عادة يومية بسيطة تحمل السر في حمايتك من كورونا

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الوكيل الإخباري - أكدت دراسة حديثة أن استخدام غسول الفم كل صباح قد يساعد في حمايتك من فيروس كورونا، بحسب ما نقلت عنها صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية في تقرير يوم الجمعة.

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وتعد هذه الدراسة المصرية الأحدث في سلسلة طويلة من الدراسات التي ربطت بين سوء نظافة الفم ومخاطر الإصابة بكورونا، ما دفع الجمهور للعناية بأسنانهم بشكل أفضل.

 

ووجد باحثون مصريون من جامعة القاهرة، أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف صحة الفم كانوا أكثر عرضة للإصابة بأعراض حادة إذا أصيبوا بالفيروس.

ويرى العلماء الذين أجروا الدراسة أن الفم قد يكون بمثابة خزان للفيروس، ما يسمح للمرضى المصابين بالحمل الفيروسي العالي – أي أنهم يحملون جزيئات تنتشر عبر الجسم، فكلما زاد عدد هذه الفيروسات في جسم الشخص، زادت احتمالية إصابته بأعراض المرض الشديدة.

 

وعادة يدخل فيروس كورونا من خلال الحلق أو الأنف، حيث يتكاثر ويشق طريقه عبر الجهاز التنفسي إلى الرئتين، لكن بعض الخبراء توقعوا أن الفيروس قد ينتشر في الدم بعد إصابة اللثة.


واختبر خبراء جامعة القاهرة مجموعة من 86 مريضا بكورونا يعانون من أمراض القلب، وقام الأطباء بتقييم نظافة فم المرضى وشدة أعراضهم.

 

وأظهرت النتائج أن المرضى الذين يتمتعون بنظافة فموية أفضل يعانون من أعراض أكثر اعتدالًا والتهاب أقل في أجسامهم عند الإصابة بالفيروس، كما تعافوا بشكل أسرع، وفقًا للباحثين الذين لم ينشروا نتائجهم الكاملة بعد، بحسب الصحيفة البريطانية. وتم تقديم الدراسة في اجتماع الكلية الأميركية لأمراض القلب بالشرق الأوسط 2021.

 

المصدر - لبنان 24 

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