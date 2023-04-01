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السبت، 01-04-2023 09:50 ص

عادتان يوميتان تسببان النوبة القلبية

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الوكيل الإخباري- تعدّ النوبات القلبية السبب الأول للوفيات في الولايات المتحدة، ويشمل ذلك الرجال والنساء من معظم المجموعات العرقية. ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، يموت شخص واحد كل 36 ثانية في الولايات المتحدة بسبب نوبة قلبية، وفي بريطانيا تقتل النوبة القلبية شخصا كل 3 دقائق، حسب دراسة أُعدّت بين عامي 2003 و2013.

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ولكن يمكنك الحفاظ على صحة قلبك بتجنب بعض التصرفات والعادات اليومية السيئة التي قد تشكل خطرا على حياتك.

وتقول الكاتبة  ليا غروث، في هذا التقرير الذي نشرته مجلة "إيت ذيس نوت ذات" (Eat This, Not That) الأميركية، إن النوبة القلبية -التي تعرف أيضا باحتشاء عضلة القلب- تحدث عندما يُحرم جزء من عضلة القلب من الحصول على ما يكفي من الدم.


وحسب "المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها"، فإنه كلما مرّ وقت أكثر من دون تلقي علاج واستعادة تدفق الدم، زاد الضرر الذي يلحق بعضلة القلب.


وتضيف الكاتبة أن هناك عددا من عوامل الخطر التي تزيد احتمالات الإصابة بالنوبة القلبية، بينها عوامل مرتبطة بالعمر والتاريخ الطبي للأسرة تكون خارجة عن إرادة الأفراد، وعوامل أخرى مرتبطة بعادات يومية يمكن أن تشكل خطرا على الصحة.

 

 

تناول الطعام في الخارج باستمرار
من المؤكد أن تناول الطعام في المطاعم في بعض المناسبات لن يؤدي إلى نوبات قلبية، ولكن تكرار هذا الأمر كل يوم له تأثير سلبي في الصحة لأن الأكل خارج المنزل يشجع على اختيار أطعمة غير صحية. لذلك، عند تناول الطعام خارج المنزل، من الضروري الانتباه إلى التفاصيل الغذائية والابتعاد عن المعجنات والمشروبات المضرة بالصحة، والتقليل من كمية الطعام.

التدخين بكل أنواعه
يعدّ التدخين من أهم العوامل المسببة للنوبات القلبية، وهذه العادة السيئة مسؤولة تقريبا عن ثلث الوفيات المرتبطة بأمراض القلب. وفي كل مرة يدخن فيها الشخص سيجارة، تدخل إلى جسمه أكثر من 5 آلاف مادة كيميائية، أغلبها ضار بالصحة.

وتضيف الكاتبة أن إحدى هذه المواد هي أول أكسيد الكربون، الذي يخفض مستوى الأكسيجين في خلايا الدم الحمراء، ويلحق ضررا كبيرا بالقلب، كما أنه يزيد مستوى الكوليسترول في الشرايين.

الجزيرة

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