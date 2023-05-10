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الأربعاء، 10-05-2023 09:28 ص

عرض أثناء النوم يشير الى الشلل الرعاش

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الوكيل الإخباري- اكتشف باحثون في جامعة هونغ كونغ أن ميكروبيوم الأمعاء يحمل علامات مرض الشلل الرعاش (باركنسون) في مراحله الأولية، وقد يشير إلى طريقة التشخيص المبكر.

ويصاب حوالي 40% من مرضى باركنسون باضطراب حركة العين السريعة أثناء النوم، في بداية أعراض المرض، وقد سعى الباحثون لفهم تطوّر وتداخل هذه العلاقة على مستوى أكثر دقة، وهو ما كشفه تحليل القناة الهضمية.

وبحسب موقع "مديكال إكسبريس"، يتميز مرض باركنسون بالتجمع غير الطبيعي لبروتين عصبي في الجهاز العصبي المركزي (العمود الفقري والدماغ)، هو: ألفا سينوكلين (α-syn).

وقد رصد الباحثون تغيرات تحدث في ميكروبيوم الأمعاء وتؤدي إلى إنتاج متزايد لبروتين ألفا سينوكلين في مرحلة مبكرة قبل تطوّر كلا من مرض باركنسون واضطراب حركة العين السريعة أثناء النوم.

 وتنضم هذه النتائج إلى أدلة متزايدة حول اتصال القناة الهضمية والدماغ، والعلاقة المتداخلة بين الأمراض العصبية ومجموعات الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش وتنمو داخل الأمعاء.

ولفتت النتائج الانتباه إلى أن من لديهم اضطراب حركة العين السريعة أثناء النوم معرضون للإصابة بالشلل الرعاش، وأن أعراض الإمساك ومشاكل الهضم التي تصاحب الحالة مؤشر مبكر على زيادة احتمال تشخيص مرض باركنسون.

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