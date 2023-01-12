الخميس 12-01-2023
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الخميس، 12-01-2023 09:12 ص

عقار للسعال علاج محتمل للشلل الرعاش

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الوكيل الإخباري-قالت دراسة جديدة إن عقار "أمبروكسول" الذي يستخدم حالياً لعلاج أمراض الجهاز التنفسي يمكنه إبطاء تقدم مرض الشلل الرعّاش (باركنسون).

وأجرى باحثون في جامعة كوليج بلندن تجربتين، وأظهرت التجربة السريرية الثانية أن "أمبروكسول" كان قادراً على الوصول بشكل فعّال إلى الدماغ وزيادة مستويات بروتين GCase الذي يزيل النفايات من الدماغ، ومنها البروتين الذي يُعتقد أنه يسبب المرض.

ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، استغرقت تجارب المرحلتين الأولى والثانية 8 أعوام، تحت إشراف الدكتور أنتوني شابيرا، وستبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة قريباً بإعطاء الدواء لـ 330 شخصاً في 10 مراكز صحية، ومن المقرر أن تستمر عامين.

ويوصف "أمبروكسول" لتعزيز التخلص من المخاط، وتخفيف السعال، وله خصائص مضادة للالتهابات.

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