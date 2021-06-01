علامات تحذرك من نوبة قلبية مفاجئة

الوكيل الإخباري _ تحدث النوبة القلبية او ما تسمى باحتشاء عضلة القلب نتيجة عدم حصول جزء من عضلة القلب على كمية كافية من الدم، وكلما مرّ الوقت دون علاج لاستعادة تدفق الدم زاد الضرر الذي يصيب عضلة القلب.

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وهناك بعض العلامات التي تنذرك بحدوث نوبة قلبية مفاجئة :

ألم أو انزعاج في الصدر

تنطوي معظم النوبات القلبية على شعور بعدم الراحة في منتصف الصدر أو في الجانب الأيسر منه يستمر لأكثر من بضع دقائق أو يختفي ويعود.



الشعور بالدوخة أو الإغماء

يمكن أن تجعلك أشياء كثيرة تفقد توازنك أو تشعر بالإغماء للحظة مثل قلة تناول الطعام مثلاً.



لكن إذا شعرت فجأة بعدم الاستقرار المترافق مع ضيق في الصدر أو ضيق في التنفس فقد يعني ذلك أن ضغط الدم قد انخفض لأن قلبك غير قادر على الضخ بالطريقة التي يجب أن يضخ بها.



عدم انتظام ضربات القلب

من الطبيعي أن يخفق قلبك عندما تكون متوتراً أو متحمساً أو بسبب تناول الكافيين أو عدم كفاية النوم، ولكن إذا شعرت أن قلبك ينبض لأكثر من بضع ثوانٍ بدون أي سبب، أو إذا كان يحدث كثيراً مؤخراً فقد يكون مؤشراً لنوبة قلبية.



آلام في الفك أو الرقبة أو الظهر

ربما لا يكون ألم الحلق أو الفك متعلقاً بالقلب بشكل مباشر، إذ إنه على الأرجح ينتج بسبب مشكلة في العضلات أو نزلة برد أو مشكلة في الجيوب الأنفية.



ولكن إذا كان لديك ألم أو ضغط في وسط صدرك ينتشر إلى حلقك أو فكك فقد يكون ذلك علامة على نوبة قلبية.



وخز أو تنميل إحدى أو كلا الذراعين أو الكتفين

هناك الكثير من الناس الذين يعانون بشكل رئيسي من تنميل ووخز في الذراع، ولكنه يتحول لاحقاً إلى نوبة قلبية.



كما يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى للنوبة القلبية ضيق التنفس المصحوب بعدم الراحة، والتعب غير المعتاد، والغثيان والقيء، والعرق البارد.

المصدر : الامارات نيوز