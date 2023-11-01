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الأربعاء، 01-11-2023 10:31 ص

علامات تنذر بسرطان البنكرياس

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الوكيل الإخباري - قال المركز الألماني لأبحاث السرطان إن بعض العلامات تنذر بالإصابة بسرطان البنكرياس، أبرزها تغيرات ملموسة ومحسوسة في البطن والألم العميق في الجزء العلوي من البطن.

وأضاف المركز أن الورم السرطاني يمكن أن يعيق تدفق الصفراء، ما يتسبب في تغير لون الجلد وملتحمة العين إلى اللون الأصفر.

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كما يمكن للورم المتنامي أن يتسبب في تضيق الاثني عشر أو مخرج المعدة، ما يؤدي إلى الشعور بالغثيان والقيء.


وتشمل الأعراض أيضاً فقدان الوزن غير المبرر وفقدان الشهية والحمى والتعرق الليلي والتعب الشديد، وتراجع القدرة على بذل المجهود والإسهال أو الإمساك.


وشدد المركز على ضرورة استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، نظراً لأنه كلما تم اكتشاف سرطان البنكرياس مبكراً، زادت فرص الشفاء.


يُشار إلى أن عوامل الخطورة، التي ترفع خطر الإصابة بسرطان البنكرياس، تتمثل في العامل الوراثي وداء السكري والتدخين. كما يرتفع الخطر لدى الأشخاص، الذين تم استئصال معدتهم.

 

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