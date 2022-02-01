في نواة عجوة المشمش سم يقتل آكليها

الوكيل الإخباري - جدّدت "وكالة المعايير الغذائية" البريطانية، إطلاق تحذيرها السابق من أكل النواة الموجودة في عجوة المشمش، واصفةً محتوياتها بالسمّية، وذلك سواء كانت طبيعية بعد إخراجها من حبّة المشمش، أو جافة في مستوعبات محفوظة فيها ويتم شراؤها من المحال التجارية، نافيةً المعلومات المنتشرة عنها بأنها تحتوي على مركّبات مدمّرة لخلايا بعض أنواع السرطان.



وذكرت الوكالة أن نواة عجوة المشمش غنية جداً بالسيانيد، وهو سمّ قاتل، موضحةً أن كمية 190 غراماً منها كافية لإنهاء حياة آكلها، فيما يتعرض المتناوِل لأقل من 65 أو 90 غراماً مرة واحدة، لمضاعفات مثيرة للقلق صحياً، أشهرها تنمّل أو تخدّر يشعر به في أطراف الأصابع، وفقدان الإحساس بما يلمسه لفترة معينة.



لها

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