عادات غذائية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

الوكيل الإخباري - هناك عدد غير قليل من العادات الخاضعة لسيطرتنا والتي يمكن أن تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأنواع مختلفة من السرطان.



تشير التقديرات إلى أن التغييرات في عادات الأكل يمكن أن تمنع الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 50%.

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ويمكن أن تدخل المواد المسرطنة أجسامنا بعدة طرق من استنشاق التبغ والأسبست إلى الأطعمة التي قد تساهم في تطور السرطان.





بحسب موقع mako، رصد الخبراء 5 عادات غذائية خطرة نتبعها جميعا من وقت إلى آخر ومن المهم أن تكون على دراية بها:-



1. الأطعمة المصنعة

حددت دراسة تابعت أكثر من 100 ألف مشارك زيادة خطر الإصابة بالسرطان من تناول الأطعمة المصنعة بشكل خاص، ارتبطت زيادة بنسبة 10% في معدل الأطعمة فائقة المعالجة في النظام الغذائي بزيادة كبيرة بنسبة تزيد عن 10% في خطر الإصابة بسرطان الثدي.

2. اللحوم الحمراء والمعالجة

تزداد الخصائص المسرطنة للحوم بشكل عام واللحوم الحمراء بشكل خاص عند معالجتها.

تحتوي منتجات اللحوم المصنعة مثل النقانق والبرغر على مواد كيميائية وكميات عالية جدا من الصوديوم.

3. الطعام المحترق

قد تزيد رقائق البطاطس المحترقة أو الخبز المحمص من خطر الإصابة بالسرطان. حذرت منظمة الصحة البريطانية قبل بضع سنوات من ارتفاع درجة حرارة الأطعمة التي تعتمد على الحبوب والنشا مثل الخبز والبطاطس والخضروات وحتى القهوة.

4. زيادة استهلاك الجبن ومنتجات الألبان

حددت دراسة أجراها المعهد الوطني الأمريكي للسرطان عام 2017 وجود صلة بين استهلاك الجبن وزيادة احتمالية الإصابة بسرطان الثدي.

تم العثور على زيادة بنسبة 53% في احتمالية الإصابة بالسرطان لدى النساء اللاتي تناولن معظم أنواع الجبن، وخاصة الجبن الأمريكي، والجبن الشيدر والقشدة.

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