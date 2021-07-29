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الخميس، 29-07-2021 02:16 م

علامات في العين تدل على ارتفاع نسبة الكوليسترول

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الوكيل الاخباري - وفقًا للطبيب ماثيو بوفينسي من كلية البصريات في مدينة نيويورك، يمكن أن تكتشف من خلال عينيك ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

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إذا نظرت في المرآة، فإليك ما يجب الانتباه إليه.


إحدى "العلامات العينية" لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم هي "الحلقة المزرقة" على الجزء الخارجي من القرنية - الجزء الأمامي الشفاف للعين.

 

تُعرف الحلقة باسم "قوس الشيخوخة"، والتي تصبح أكثر وضوحًا مع ارتفاع مستويات الكوليسترول.


تعتبر الحلقة المزرقة حميدة: فهي لا تؤثر على رؤية الشخص، لذلك قد لا تلاحظها.


وقال: "إذا ظهرت عليك أنت أو أحد أفراد عائلتك هذه الأعراض، فسيكون من الحكمة إجراء اختبار الدهون".


يمكنك أن تطلب من طبيبك إجراء اختبار نسبة الدهون في الدم، والذي سيؤكد أو ينفي بعد ذلك ما إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.


تدل علامة أخرى على ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم وهي "ارتفاعات صغيرة وناعمة ومصفرة للجلد فوق العينين".


تُعرف هذه باسم" لويحة صفراء" ويمكن أن تظهر أيضًا بالقرب من الأنف.


قال الطبيب بوفينسي: "العيون هي المكان الوحيد في جسم الإنسان حيث يمكن ملاحظة الأوعية الدموية الحقيقية دون الحاجة إلى التقاط صور خاصة".


ولهذا السبب يمكن لأطباء العيون اكتشاف علامات ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.


وهذا يفسر سبب كون الزيارات المنتظمة لأطباء العيون طريقة جيدة للحفاظ على صحتك.


وأضاف: "يمكن أن يؤدي فحص الأوعية الدموية في شبكية العين إلى تشخيص مجموعة متنوعة من الحالات الجهازية"، حسب موقع "ميديك فوروم".


يمكن أن يشمل ذلك مرض السكري وارتفاع ضغط الدم، فضلاً عن ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.


 

 

المصدر : سبوتنك

 




 

 


 

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