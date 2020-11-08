علامات في الفم تدل على نقص عناصر أساسية هامة في الجسم

الوكيل الاخباري - تلاحظ في بعض الأحيان أن لون شفتيك يميل إلى الباهت، لذا من الضروري أن تراقب جيداً التغيّرات التي تطرأ عليهما، لأنه يمكن أن تدل على أنك تعاني نقصاً في الحديد.

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كما يمكن أن تكشف هذه المشكلة المعاناة المستمرة من الرشح وانخفاض معدل الضغط، لذا يجب الإسراع في إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وتناول بعض الأطعمة الغذائية التي يمكن أن تعوّض هذا النقص، ومنها اللحوم الحمراء والأطعمة الغنية بالكالسيوم.



أما في حال لوحظ حدوث نزيف في اللثة بين الحين والآخر، فهذا يدل على نقص في فيتامين C، مما يسبّب تراجعاً في قوة الجهاز المناعي وشعوراً بالألم في العضلات والعظام، فضلاً عن مشاكل في الأسنان، ولهذا من الضروري تناول الأطعمة التي تحتوي على ذلك الفيتامين مثل الحمضيات والفليفلة الحمراء.



وللحفاظ على صحة سليمة ومنع حدوث النقص، من المهم جداً اعتماد نظام غذائي صحي ومتوازن، والتخلّي عن تناول المأكولات الغنية بالدهون الضارة والسكريات، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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