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الخميس، 14-09-2023 08:30 ص

علامات مقلقة على جهة القلب.. إذا لاحظتها اتصل بالإسعاف

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الوكيل الاخباري - في كثير من الأحيان لا يدرك الناس أنهم مصابون بنوبة قلبية، إما لأنهم لا يعرفون العلامات المبكرة، أو لأنهم لا يعتبرونها خطيرة بما يكفي لإزعاج جهات الإسعاف.

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يقول طبيب القلبية دون أدامسون: "لا تخطئوا، النوبة القلبية حالة طبية طارئة وتستوجب الاتصال الفوري بالإسعاف".


ما هي العلامات التي يجب أن الانتباه لها:


الألم في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه.
انتشار الألم إلى الذراعين، وخاصة الذراع اليسرى أو الرقبة أو الفك أو الظهر أو البطن.


يمكن أيضا أن تشعر بضيق التنفس، والدوار، والدوخة، والتعرق، والسعال المفرط.
النساء عرضة للخطر أيضا


في كثير من الأحيان، لا يُنظر إلى النوبات القلبية على أنها مشكلة صحية تهدد النساء على اعتبار أن نسب الإصابة مرتفعة أكثر بين الرجال.


والنساء بعد انقطاع الطمث معرضات لخطر متزايد لأنهن ينتجن كميات أقل من هرمون الإستروجين الصديق للقلب.


عوامل الخطر
نمط الحياة مثل التدخين واتباع نظام غذائي غني بالدهون وزيادة الوزن يمكن أن تزيد أيضا من فرص الإصابة بنوبة قلبية.


كما أن الأشخاص المصابين بداء السكري والذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم هم أيضا أكثر عرضة للإصابة.


عوامل الوقاية
تعد الأنظمة الغذائية الصحية والفحوصات الروتينية لضغط الدم والكوليسترول والحفاظ على وزن صحي من بين الخطوات الوقائية التي يمكنك اتخاذها.

 

سكاي نيوز

 

 


 




 

 


 

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