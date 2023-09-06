الأربعاء 06-09-2023
الوكيل الاخباري

حادث مروع في عمان ..وفاة سيدة وابنتها قيد العلاج

الخارجية: لم نبلغ بأي وفيات أو إصابات إثر فيضانات تركيا

الاحتلال يقتحم جنين ويعتقل 15 بالضفة الغربية

الأمن عن حادث سير في عمّان: السبب ارتكاب مخالفة قاتلة وخطرة - فيديو

الصفدي يترأس اجتماعا عربيا لمواجهة إجراءات الاحتلال بالقدس

مجموعة الوكيل تحذر من أعمال فوتوشوب وصفحات مزورة تنتحل اسمها

الذهب عالمياً يتقلب صعوداً وهبوطاً وترقب لقرار الفائدة

بيان من "العقبة الاقتصادية" بشأن تعليمات ترخيص تطبيقات النقل الذكية

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

الأمن يُحذر: هذه المخالفة قد تفصل بين موت أو حياة إنسان

الأربعاء، 06-09-2023 12:42 م

أسباب وأعراض التهاب البنكرياس الحاد

pankreatit-nedir


الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والتمثيل الغذائي إن التهاب البنكرياس له أسباب عدة، أبرزها أمراض القناة الصفراوية كالحصوات المرارية أو الإفراط في استهلاك النيكوتين، وزيادة حادة بمستويات الدهون في الدم.

وتشمل الأسباب الأخرى أيضاً الالتهابات الفيروسية مثل النكاف والتهاب الكبد الفيروسي وداء السكري من النوع الثاني، وبعض الأدوية مثل مدرات البول وخافضات ضغط الدم والهرمونات.

اضافة اعلان


ألم في الجزء العلوي من البطن
وأوضحت الجمعية أن أعراض التهاب البنكرياس تتمثل في ألم في الجزء العلوي من البطن وانتفاخ البطن والشعور بالامتلاء والغثيان والقيء، بالإضافة إلى الحمى وفقدان الشهية والبراز الدهني ومشاكل في الدورة الدموية مثل خفقان القلب وانخفاض ضغط الدم.


وتشمل الأعراض أيضاً اصفرار كل من الجلد وبياض العين، وتغيرات جلدية مثل ظهور بقع بنية مائلة للأزرق حول السرة و/أو بقع زرقاء وحمراء وأرجوانية في منطقة الخاصرة.

 

مضاعفات خطيرة
وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب لتجنب المضاعفات الخطيرة مثل تراكم السوائل في البطن (الاستسقاء) أو الرئة وسرطان البنكرياس.


ويشمل العلاج إزالة الحصوات المرارية، إن وجدت ، كما قد تكون الجراحة ضرورية في بعض الأحيان، فإذا مات جزء كبير من أنسجة البنكرياس بسبب التهاب البنكرياس الناخر، فيجب حينئذ إزالته جراحياً.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
غسل-بيض

إياك وغسل البيض.. خطورة ما بعدها خطورة

Doc-P-1104569-638295883439663876

التجشؤ.. متى يستلزم استشارة الطبيب؟

ن

"عدم كفاية تدفق الدم إلى الدماغ".. علامة مخيفة لنقص هذا الفيتامين

ة

كشف فوائد البرقوق "الخوخ" للصحة

و

لن تصدقوا.. ما هو المكان "المليء بالجراثيم" في المنزل

2020_10_6_19_15_29_297

احتباس السوائل بالجسم- متى يشير إلى هذا المرض الخطير!

أخبار متعلقة
e96a2daec1047a3c464de3092911d992-1024x655

علامتان لا تتجاهلهما.. إنذار مبكر بسرطان البنكرياس

64e8af774c59b75e2b3879c9 (1)

تحذير من مكونين شائعين يزيدا من خطر الإصابة بالسكتات الدماغية المميتة

ب

طبيب يحذر مرضى السكري من هذه الأطعمة

88888

أعراض السكري والكوليسترول.. 8 علامات تظهر على اليدين

Doc-P-1097930-638277378450311728

هل ينجح الصيام في إدارة حالة السكري؟

كك

تحذير من ارتفاع هذا الحمض بالدم