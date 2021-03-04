علامات وأعراض تكشف ضعف المناعة

الوكيل الاخباري - يتكون جهازنا المناعي من خلايا الدم البيضاء والغدد الليمفاوية والأجسام المضادة التي تساعدنا على مكافحة العدوى، ولكن قوة هذا الجهاز المناعي تختلف من شخص إلى آخر، ويحتاج أصحاب المناعة الضعيفة إلى تعزيزها حتى يتمكنوا من مكافحة الامراض.

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ووفقا لموقع "فيستا باز"، هناك عدة اعراض تشير إلى ضعف المناعة والحاجة إلى استشارة الطبيب بشأن تعزيز قوتها:



- العدوى المتكررة:

يشير تكرار العدوى إلى ضعف المناعة، فإذا كنت تعاني من البرد او الانفلونزا أو غيرهم من العدوى مرارا وتكرارا على مدار السنة أو تحتاج إلى العلاج بالمضادات الحيوية أكثر من 3 مرات في السنة، فأنت بحاجة إلى التركيز على تعزيز المناعة.



- التوتر والاجهاد النفسي:

لا يعتبر الاجهاد النفسي نتيجة لضعف المناعة بل مسبب لها، حيث تقلل مستويات الاجهاد والتوتر العالية من أداء الجهاز المناعي وتجعلك عرضة للعدوى، كما يشير الغضب المفرط أيضا إلى ضعف الجهاز المناعي.



- الوهن:

في كثير من الأحيان يؤدي ضعف الجهاز المناعي إلى الشعور المزمن بالتعب بغض النظر عن مدة الراحة، حيث يشعر المرء بالإرهاق دون بذل أي جهد يذكر.



- مشاكل الأمعاء المزمنة:

وفقا للخبراء، يقع 70-75 ٪ من جهاز المناعة في الجهاز الهضمي، ولذلك يمكن أن يسبب ضعف الجهاز المناعي حرقة الصدر وإسهال.



- بطء شفاء الجروح:

يصعب على الجسم الذي يعاني من ضعف المناعة أن يولد جلدًا جديدًا بسرعة، مما يؤدي لتباطؤ التئام الجروح.



- التهاب المفاصل:

إذا استمر يمكن لضعف المناعة أن يؤدي إلى التهاب المفاصل وتورم الوجه وتصلب الأطراف.

شاشة نيوز

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