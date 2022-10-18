علماء روس يبتكرون مادة تسرع إصلاح العظام

الوكيل الإخباري-ابتكر علماء المركز الوطني للبحوث "معهد كورتشاتوف"، مادة تحفز نمو النسيج العظمي، وبالتالي تساعد على تسريع عملية إصلاح العظام المتضررة.



والمادة الأساسية المكونة لها هي إسفنجة مسامية من الشيتوزان، التي يتم الحصول عليها من الأصداف أو اعضاء أخرى للقشريات.

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وقد اضاف الباحثون إلى هذه المادة فوسفات ثلاثي الكالسيوم (المعدن الذي تتكون منه خلايا العظام)، وكذلك أكسيد الغرافين المختزل (موصل جيد للكهرباء)، الذي يساعد على تسريع نمو العظم بمساعدة تيار كهربائي ضعيف. والمادة التي ابتكرها علماء معهد كورتشاتوف، مخصصة لاستعادة الأجزاء الاسفنجية التي توجد في نهايات العظام.



ولكي تكون المادة الجديدة فعالة، يجب أن تكون خصائصها الميكانيكية مماثلة أو قريبة جدا من خصائص النسيج الأصلي. وقد توصل الباحثون إلى نتائج جيدة من خلال التجارت العديدة والاختبارات التي أجروها على تركيز مكونات المادة النهائية.



روسيا اليوم

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