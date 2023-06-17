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السبت، 17-06-2023 01:16 م

غذاء صحي "يمكن أن يؤذيك" عند تناوله على الإفطار

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الوكيل الإخباري- لا يختلف خبراء التغذية على أهمية تناول وجبة الإفطار، لكنهم يحذرون من أن تناول طعام صحي واحد قد يسبب ضررا أكثر من نفعه عند تناوله على معدة فارغة.

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سواء كنت تأكل طعامك بسرعة في صباح يوم العمل قبل الخروج من المنزل أو تتناول الفاكهة أثناء التنقل، فقد يبدو الموز طريقة صحية لبدء يومك.


والموز فاكهة مليئة بالمعادن والفيتامينات والألياف، تقدم بعض الفوائد الصحية المقنعة.


ومع ذلك، فإن تناوله على معدة فارغة يمكن أن يخل بالتوازن الحمضي القاعدي ويسبب المزيد من المشاكل، بحسب صحيفة إكسبريس.


تقول ناتالي كوموفا، الخبيرة في قسم اللياقة البدنية في مؤسسة JustCBD: "يعتبر الموز مصدرا مهما للمغنيسيوم والبوتاسيوم".


وتضيف "هذه المعادن لها مجموعة من الفوائد الصحية، ولكن تناولها على معدة فارغة هو أول شيء في الصباح يمكن أن يضر بصحتك".


وتمضي موضحة: "عندما يهبط البوتاسيوم والمغنيسيوم على معدة فارغة بعد ساعات من الصيام، فمن المحتمل حدوث اضطراب في التوازن الحمضي القاعدي في الدم".


ويعني التوازن الحماضي القاعدي تنظيم أيونات الهيدروجين في سوائل الجسم لأن التغيير في هذا التركيز يؤدي إلى حدوث تغيرات كبيرة في التفاعلات الكيميائية والخلوية.


واختلال التوازن بين الحمض والقاعدة هو خلل في التوازن الطبيعي للأحماض والقواعد في الجسم البشري مما يؤدي إلى انحراف درجة الحموضة في البلازما عن المعدل الطبيعي.

 

سبوتنيك


 




 

 


 

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