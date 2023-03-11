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السبت، 11-03-2023 11:41 ص

فاكهة مفيدة لمرضى الضغط والسكري

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الوكيل الإخباري- تعتبر فاكهة الحرنكش من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة للجسم، والتي تعتبر لازمة لضبط مستويات الضغط والسكر.

نستعرض في في السطور التالية أبرز المعلومات عن فوائد الحرنكش للضغط والسكر، حسبما نشر موقع "My Cleveland clinic".

تعمل الكاروتينات الموجودة في الحرنكش كمضاد قوي للأكسدة، كما تكسبه اللون البرتقالي الذي يميزه.

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يحتوي الحرنكش أيضًا على الفيتوسترولس، وهو أحد مضادات الأكسدة المهمة التي تلعب دورًا في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتحديدًا كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، المعروف باسم الكوليسترول الضار.


يعد الحرنكش أيضًا مصدرًا غنيًا بالأحماض الدهنية، مثل حمض اللينوليك وحمض الأوليك، والتي يمكن أن تساعد على خفض نسبة الكوليسترول بشكل عام.


يساهم خفض الكوليسترول الضار بالجسم في تخفيف العبء عن القلب وضبط نظام الأوعية الدموية، وبالتالي يصبح ضغط الدم في معدلاته الطبيعية.


يمكن أن يساعد الحرنكش في تعزيز الدورة الدموية بالجسم وتدفق الدم للقلب وبقية الأعضاء بشكل جيد، ما يؤدي إلى ضبط ضغط الدم.


يعد الحرنكش أيضًا غنيًا بالمركبات التي تعمل على إبطاء تناول الجسم للسكريات البسيطة من الكربوهيدرات، ومن ثم يمنع اندفاع السكر غير المرغوب فيه في مجرى الدم.


يعد ضبط مستويات السكر في الدم أمرًا أساسيًا ومهمًا لتجنب ارتفاع السكر في الدم، وهي حالة صحية خطيرة مرتبطة بمرض السكري، وينتج عنها مضاعفات واضحة.

 

الكونسلتو الطبي

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