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السبت، 11-03-2023 09:15 ص

بعيداً عن عينات الدم .. ابتكار طريقة جديدة لتشخيص السكري

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الوكيل الإخباري- طوّر فريق بحثي صيني طريقة فحص جديدة للبول يمكن من خلالها تشخيص مرض السكري من النوع 2 في وقت قصير، ومن دون تدخل للحصول على عينات من الدم.

ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، تعتمد الطريقة الجديدة على الكشف عن الأسيتون البولي الذي تتسارع عملية التمثيل الغذائي له نتيجة عدم كفاية استخدام وتخزين الجلوكوز في دم المريض.

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وأجريت الأبحاث في معاهد العلوم الفيزيائية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم CAS، وخلال الفحص يستخدم الأسيتون البولي لاستنشاق مادة T2D وهي من المركبات العضوية المتطايرة في بول المريض.


وأظهرت التجارب التي أجريت على 180 مريضاً و180 شخصاً من الأصحاء دقة هذا التشخيص بنسبة 81.3%، وتم التأكد من صحة هذه النتائج بتكرار التجربة مرتين في مركزي صحة مختلفين، وأتت التجارب بنتائج مماثلة.

 

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