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الأربعاء، 13-07-2022 12:08 م

فرنسا تحذر: هذه المواد في الطعام تسبب السرطان

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الوكيل الإخباري - أكدت السلطات الصحية الفرنسية "وجود علاقة بين مخاطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم والتعرض للنيترات والنتريت"، خصوصاً عن طريق اللحوم المصنعة، في مقالة علمية نُشرت الثلاثاء توصي بتقليل التعرض لهذه المواد في الطعام.

وتؤكد الوكالة الوطنية لسلامة الغذاء أن تحليل البيانات الواردة حول الموضوع في المنشورات العلمية "ينسجم مع تصنيف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان".

وفي عام 2015، صنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان التابعة لمنظمة الصحة العالمية، اللحوم المصنعة، بما في ذلك اللحوم الباردة، على أنها مواد مسرطنة (من الفئة الأولى).

وخلصت الوكالة إلى أن هذه اللحوم تعزز، من بين أمور أخرى، سرطانات القولون والمستقيم التي تقتل ما يقرب من 18 ألف شخص سنوياً في فرنسا.

وتُعتبر النيترات المستهلَكة مواد مسرطنة محتملة (الفئة 2 أ).

وتوصي الوكالة الوطنية لسلامة الغذاء بتقليل تعرض السكان للنترات والنتريت من خلال تدابير استباقية عن طريق الحد من التعرض لهذه المواد من خلال الطعام.

وقد استخدم مصنعو اللحوم المقددة تاريخياً مكونات تحوي على النيترات لإطالة العمر المفترض للمنتجات ومنع تطور بكتيريا مسببة للأمراض تؤدي إلى التسمم الغذائي على وجه الخصوص، وهي حالة عصبية خطيرة تخطاها الزمن على نحو كبير بفعل تقدم الطب.

وقالت الوكالة إنه رغم ترجيح أن يؤدي تقليص النيترات إلى "زيادة كبيرة في المخاطر الميكروبيولوجية"، ما يعني تالياً تطور أمراض مثل داء السلمونيلا أو الليستريات أو التسمم الغذائي، "يمكن اعتماد ذلك شرط تنفيذ التدابير التعويضية المعتمدة للسيطرة على هذا الخطر ".

ويحصل ذلك مثلا عن طريق تقصير تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات أو من خلال العمل على مستوى مراحل التصنيع (تدابير الحماية الحيوية في المزارع والمسالخ).

خلال الشتاء الماضي في فرنسا، دارت نقاشات حادة بين صانعي اللحوم المقددة الذين يدافعون عن خبرة عمرها قرن من الزمن وفقا للقانون، ضد جمعيات المستهلكين ورابطة مكافحة السرطان التي تطالب بفرض حظر تام على هذه المواد المضافة المثيرة للجدل.

في فبراير (شباط)، صوتت الجمعية الوطنية على مبدأ اعتماد "مسار تراجعي" للجرعات القصوى من المواد المضافة التي تحوي النيترات في اللحوم المقددة.

من جهتها، قالت الحكومة إنها ستنتظر "تعليقات" الوكالة الوطنية لسلامة الغذاء قبل الإعلان عن إجراءات تنفيذ النص، وتعهدت "اتباع نصيحة" الوكالة.

وتُعد فرنسا واحدة من أكبر منتجي اللحوم الباردة في العالم التي غالباً ما يتم تناولها كوجبات خفيفة أو مع المشروبات.

ويمكن للنيترات الموجود بشكل طبيعي في التربة، أن يشهد زيادة في تركيزه من خلال الأنشطة الزراعية مثل الأسمدة، ومخلفات الماشية.

وتنصح الوكالة الفرنسية لسلامة الغذاء بالحد من استهلاك اللحوم المقددة إلى 150 غراماً في الأسبوع، وتدعو إلى اتباع نظام غذائي متنوع يضم ما لا يقل عن خمس حصص من الفاكهة والخضر يومياً.

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