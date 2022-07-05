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الثلاثاء، 05-07-2022 04:00 م

6 أطعمة خارقة يمكن أن تفعل المعجزات لصحتك

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الوكيل الإخباري - خلال السنوات الماضية، أصبح البشر أكثر وعياً بما يستهلكونه أثناء محاولتهم فهم تأثير الطعام الذي يأكلونه على أجسامهم، وحدث هذا التحول في النموذج، لأن الناس أدركوا أن الغذاء له تأثير مباشر على صحتنا العقلية والجسدية. 

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1 . الشمام
فاكهة غنية بالعصارة ولها نكهة حلوة، ولا تحافظ فقط على رطوبة الفرد في الصيف لكنها أيضاً منعشة، ويعتبر الشمام بديلاً جيداً لتناول الوجبات الخفيفة في نظام فقدان الوزن، فبذوره لها فوائد عديدة، فهي محملة بالفيتامينات والمعادن مثل فيتامين (أ، ج، هـ، ك)، والنياسين، والزنك، والمغنيسيوم. 

 

2 . نبات شوك الماء
يعد نبات شوك الماء أو "عَكَر أبو قرون"، المعروف باسم Singhara، نباتاً مائياً غير نشوي، ويوفر كميات عالية من الألياف الغذائية والبوتاسيوم والمنغنيز وفيتامين (B6) والريبوفلافين والنحاس، ويساعد فيتامين (ب6) في الحفاظ على الكميات الطبيعية من البروتين (الأحماض الأمينية) في الدم، ما يؤدي إلى تقوية جهاز المناعة، ومكافحة العدوى بشكل أفضل. 

 

3 . ساتو Sattu 
ساتو Sattu هو نوع من الطحين العالي البروتين النباتي، حيث يعزز معدل الأيض، ويساعد على حرق السعرات الحرارية الزائدة، كما يوفر الكثير من الألياف، ومعظمها ألياف غير قابلة للذوبان وهي مفيدة للأمعاء، وتساعد على تطهير الجسم وإزالة السموم منه، كما أنه يخفف من الشعور بالحرقان والتهيج في المعدة أيضاً. 


4 . أملج
يعتبر نبات أملج Amla من النباتات القليلة التي وصلت إلى قائمة الأطعمة الخارقة، حيث إنه مليء بكميات مركزة من فيتامين (سي)، الذي يعمل ضد الالتهابات في أجسامنا، ويعزز مناعتنا عن طريق الحفاظ على الفيروسات المختلفة والبرد والسعال والإنفلونزا. 

 

5 . الفول السوداني
لطالما كانت المكسرات المقرمشة والعطرية جزءًا أساسياً من الأنظمة الغذائية الصحية، ومن أبرزها الفول السوداني الذي يحتوي على كمية عالية من الدهون الجيدة، وهو غني بالبروتينات والألياف، كما أنه مصدر جيد للفوسفور والكالسيوم وفيتامينات (ب)، ويمكن للكميات الصغيرة من الفول السوداني أن تحد من شهيتك وتنظم مستويات السكر في الدم. 


6 . الملح المدعم
يعد التحول إلى الملح المدعم (Fortified salt) من الملح العادي خياراً رائعاً، حيث إنه غني بالمركبات الصحيحة، مثل الزنك الذي يساعد في مكافحة التهابات الجهاز التنفسي، وكذلك يساعد في تحسين المناعة العامة عن طريق مكافحة الالتهابات أو أي عدوى في الجسم.

 

زهرة الخليج

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