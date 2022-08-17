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الأربعاء، 17-08-2022 03:12 م

فوائد زيت الأفوكادو لجميع أنواع الشعر

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الوكيل الإخباري - يُستخلص زيت الأفوكادو من ثمرة الأفوكادو ويدخل في تحضير مستحضرات التجميل، والعديد من منتجات العناية بالشعر، لما له من أهمية كبيرة في تَغذية الشعر، وجَعله أكثر صحة، وحيوية، وقد أشارت العديد من الدّراسات والأبحاث إلى أنّ زيت الأفوكادو مُفيد جدّاً للشّعر، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات المهمة لصحة الشعر، مثل فيتامين أ، وفيتامين هـ، كما أنّه يحتوي على البوتاسيوم والبروتينات، والدهون غير المشبعة، ويُعد من الخيارات الرائعة كونه يندرج تحت قائمة الزُّيوت الأُحادية، ممّا يجعله مفيداً جداً للشعر.

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فوائد زيت الأفوكادو لجميع أنواع الشعر

- يعمل على تنشيط خلايا الشعر والدورة الدموية في فروة الرأس، وذلك لإختراقه فروة الرأس ووصوله إلى الخلايا مما يساهم في وصول المغذيات لجذور الشعر.
- يحتوي على فيتامين "ب"، الذي بدوره يغذّي الشعر ويزوّده بالفيتامين الناقص.

- وفيتامين "أ"، الذي يُعيد للشعر لمعانه وصحّته. وأيضاً يحتوي على نسب عالية من فيتامين" E"، والذي يلعب دوراً هاماً في تكثيف الشعر ومنعه من التقصف.
- يُساهم زيت الأفوكادو في الحدّ من ظُهور قشرة الشّعر في فروة الرّأس.
- يُساعد الشعر من التّلف الناتج، والتّلوث، وأشعة الشّمس، ويعالج فروة الرأس المتعرضة للإحتراق بسبب أشعة الشمس القوية، كما يشكل طبقة حماية عازلة لها.
- يُرطب الشّعر بشكل كبيرٍ ويجعلُه أكثر صحّة ويحميه من الجفاف، بفضل غناه بالدهون غير المشبّعة والمغذية.
- يمنع تساقُط الشّعر خاصةً عند تسريحه أو ربطه.
- يُعد سهل التكيف مع غيره من الزيوت الأخرى، ومنتجات تصفيف الشعر، لتعزيز رطوبة الشعر، ومنع جفافه.
- يعمل على إصلاح الأضرار التي تُصيب فروة الرأس، وتسبّب منع نمو الشعر، وتقويته بشكلٍ كبيرٍ، وتنعيم الشعر، وجعله أكثر مرونةً.

 

سيدتي 

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