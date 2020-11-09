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الإثنين، 09-11-2020 12:48 م

فوائد لا تتوقعها عند تناول البطاطا الحلوة

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الوكيل الإخباري _ تعد البطاطا الحلوة من الاطعمة التي يفضل تناولها الكير من الاشخاص حيث انها تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة ، تعرف على فوائد البطاطا الحلوة .

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تساهم في الوقاية من خطر الإصابة بالسرطان.

تساهم في التحكم في نسبة السكر في الدم

تقلل من فرص الإصابة بامراض العين

تساهم في تقليل التهابات الجسم وتمنع نمو الخلايا الدهنية

يساعدك على إنقاص الوزن .

 

المصدر : الامارات نيوز 

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