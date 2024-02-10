السبت 10-02-2024
الوكيل الاخباري
 

أماكن عرض مباراة النشامى وقطر في المحافظات

حماس تتهم الاحتلال بقتل الطفلة هند عمدا

15 مليون دينار مشتريات الأجهزة الخلوية واكسسواراتها عبر البطاقات البنكية في 2023

29 شهيدا وعشرات الاصابات في قصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة

الإعلام الحكومي بغزة يحذّر من كارثة في رفح

رئيس بلدية رفح: نتوجه للمجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية

بعد استقبال نصرالله لعبد اللهيان.. حزب الله يصدر بيانا

الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يتعمد استهداف طواقمنا

مشروع الشباب والتكنولوجيا يسعى لتوفير 10 آلاف وظيفة للشباب

نيويورك تايمز عن مسؤول أميركي: ارتكبنا أخطاء في الاستجابة للأزمة منذ 7 أكتوبر

السبت، 10-02-2024 12:14 م

فوائد مذهلة يقدمها الخل لصحتك- تعرف عليها

606188ed21c13


الوكيل الإخباري - الخل عبارة عن سائل حامضي يتكون عن طريق التخمير الطبيعي للكحول، بواسطة البكتيريا والخميرة، ويستخدم في العديد من أغراض الطهي والتنظيف وإزالة البقع والروائح الكريهة، وعلى صعيد آخر، فإن للخل فوائد عديدة تسهم في علاج مشكلات الجلد، مثل حكة فروة الرأس وقشرة الشعر، وتساعد في إنقاص الوزن، وضبط مستويات السكر في الدم.

فوائد الخل الصحية

اضافة اعلان

- استعادة توازن درجة الحموضة الطبيعية لفروة الرأس، مما يخفف من حكة الفروة وتهيجها.
- يعتبر منظفًا طبيعيًا للشعر، حيث يزيل بقايا المنتجات والزيوت الزائدة والأوساخ من فروة الرأس والشعر.
- يساعد في تقوية بصيلات الشعر وتحسين نمو الشعر، نظرًا لاحتوائه على العديد من العناصر المغذية والفيتامينات المفيدة لصحة الشعر.

- يعتقد أن تناول الخل يحفز إفراز الأحماض المعوية في المعدة، مما يُسهم بتحسين عملية هضم الطعام وامتصاص المغذيات.
- تعزيز نشاط الأنزيمات الهاضمة.
- تنظيم مستويات السكر في الدم
- تقليل حموضة المعدة

-يعتقد أن الخل يساهم في تحسين تحكم مستوى السكر بالدم بعد تناول الطعام، وذلك عن طريق تأخير امتصاص الكربوهيدرات في الجهاز الهضمي أو زيادة حساسية الأنسولين.
-وتشير بعض الابحاث أن تناول الخل يمكن أن يحسن الحساسية للأنسولين لدى الأشخاص الذين يعانون من السكري من النوع 2.
- زيادة الشعور بالشبع وتقليل الرغبة في تناول كميات كبيرة من الطعام.

-مضاد للبكتيريا والفطريات
-تقوية جهاز المناعة
-خفض ضغط الدم
-تحسين هضم الطعام

-يساعد الخل في إنقاص الوزن.

 

الكونسلتو 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2019_10_19_11_12_40_242

نصائح للتغلب على كثرة التبول في فصل الشتاء

1662383012788821600

تدمر الكبد- عادات غذائية توقف عن فعلها

WhatsApp-Image-2022-11-19-at-5.00.48-PM-16

أطعمة لا تتناولها صباحا- لهذا السبب

528423

النشاط البدني لا يحمي القلب من آثار المشروبات السكرية

647f2f96423604768b64491a

دراسة تكشف فوائد جديدة للرضاعة الطبيعية

منوعات

علاج جيني يساعد في استعادة سمع الأطفال الصم

أخبار متعلقة
كربوهيدرات_لا_تفسد_الحمية_الصحية

لإنقاص الوزن تجنب هذه الكربوهيدرات وتناول بدائلها

2020_8_9_12_56_47_57

حب الذات سر نجاح التخسيس