في أي عمر يتناول الرضيع العنب؟

الوكيل الإخباري- تتساءل بعض الأمهات عن العمر المناسب لإدراج العنب في النظام الغذائي اليومي للرضع، خوفًا من تقديمه لهم في سن مبكرة، مما يؤثر سلبًا على صحتهم.

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في هذا الصدد، قال الدكتور بهاء ناجي، استشاري التغذية العلاجية في مصر، إن العنب من الفواكه الصيفية المفيدة للرضع، لاحتوائه على عناصر غذائية تساعدهم على النمو بشكل صحي.



وحدد ناجي فوائد العنب للرضع في النقاط التالية:



1- يوفر العنب للرضع حماية كبيرة ضد الإصابة بالإمساك والانتفاخ، لاحتوائه على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، التي تساعد على تحسين حركة الأمعاء وتسهيل عمليتي الهضم والإخراج.



2- يجعل العنب عظام الرضع أكثر صلابة، لاحتوائه على معادن تساعد على تقويتها وحمايتها من الكسور، مثل الكالسيوم والمنجنيز والماغنسيوم.

3- يقلل العنب من خطر إصابة الرضع بالأنيميا، لغناه بمعدن الحديد، الذي يساهم في إنتاج كريات الدم الحمراء، المسئولة عن إرسال الأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم.



4- يساعد العنب على تقوية الجهاز المناعي عند الرضع، بفضل محتواه العالي من فيتامين سي وفيتامين أ، اللذين يعززان من قدرة الجسم على مكافحة الفيروسات والبكتيريا.



متى يأكل الرضيع العنب؟

وأوصى استشاري التغذية العلاجية الأمهات بتقديم العنب للرضع بدءًا من عمر 6 أشهر، مع ضرورة تقطيعه إلى أجزاء صغيرة، منعًا لإصابتهم بالاختناق، ومساعدتهم على بلعه بسهولة.



وفي نهاية حديثه، ناشد الأمهات بإزالة بذور العنب قبل تقديمه للرضيع، لأنها تجعله أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات الهضمية، مثل الإمساك.

الكونسلتو الطبي

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