في اليوم العالمي للروماتيزم ..أعراضه وطرق العلاج

الوكيل الإخباري-التهاب المفاصل "الروماتيزم" هو التهاب يمكن أن يصيب الركبتين، أو مفاصل كفّ اليد، أو قسمًا من العمود الفقري، النوعان الأكثر انتشارًا من التهاب المفاصل، هما: الفـُصال العظمي، والتهاب المفاصل الروماتويديّ، الوجع والتيبّس في المفاصل هي الأعراض الأساسية لالتهاب المفاصل.

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يوجد أنواع أقل انتشارًا من التهاب المفاصل قد تكون نتيجة لمشكلات طبية أخرى تصيب أجزاءً أخرى من الجسم، مثل: مرض الذِّئبة الذي قد يصيب الكلى والرئتين والمفاصل، ومرض الصُّداف (Psoriasis) الذي هو مرض جلديّ بالأساس يؤثر أحيانًا على المفاصل أيضًا.

الأعراض الشائعة

من بين علامات وأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي:

-آلام في المفاصل.

-تورم في المفاصل.

-حساسية المفاصل لِلّمْس.

-احمرار كفيّ اليدين وتورمهما.

-نشوء نتوء صلبة تحت الجلد في الذراعين.

-إرهاق.

-شعور بالتصلب في الصباح يستمر 30 دقيقة على الأقل.

-حمّى.

-فقدان الوزن.

حدة وشدة الأعراض

تختلف علامات وأعراض التهاب المفاصل الروماتويدي في حدتها وقد تظهر أحيانًا ثم تختفي، تسمى الفترات التي يكون فيها المرض أكثر فاعلية بالهجوم أو النوبة، مقارنة مع فترات الهدوء النسبي التي تخفّ فيها أو تختفي حتى أعراض المرض مثل:

-التورم.

-الألم.

-اضطرابات النوم.

-الهزال.

عوامل خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتيدي

العمر: يظهر التهاب المفاصل الروماتويدي في معظم الحالات بين سن 40 - 60 عامًا، ومع ذلك فإنه قد يصيب الأشخاص الأكبر سنًا وحتى الأطفال التهاب المفاصل الروماتويدي في سن الصبا.



التاريخ العائلي:يزداد خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي لدى الأشخاص الذين أصيب أحد أفراد أسرتهم من قبل بالتهاب المفاصل الروماتويدي، ولا يعتقد الأطباء بأن التهاب المفاصل الروماتويدي ينتقل بالوراثة بشكل مباشر لكن قابلية الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي هي التي تنتقل بالوراثة.

التدخين: تدخين السجائر يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي والإقلاع عن التدخين قد يقلل الخطر.



علاج مرض التهاب المفاصل الروماتويدي

1. أدوية شائعة لعلاج التهاب المفاصل

يُوجد العديد من الأدوية لعلاج التهاب المفاصل تبعًا لنوع الالتهاب، والتي تشمل الآتي:

أدوية مسكّنة للأوجاع: يُساعد هذا النوع من الأدوية على تخفيف الألم لكنه لا يؤثر على الالتهاب.

أدوية مضادّة للمنبهات: تشمل أدوية مضادّة للالتهاب غير الستيرويدية، وأدوية مضادة للروماتيزم لتغيير طابع المرض.

أدوية بيولوجية: تستعمل هذه الأدوية عادةً من خلال دمجها مع الأدوية المضادة للروماتويد والمعدلة لسير المرض.

أدوية الكورتيكوستيرويدات (Corticosteroid): التي تخفف من شدة الالتهاب.



2. العلاج بالجراحة

إذا لم تساعد طرق العلاج التقليدية ولم تحقق النتائج المرجوة يمكن أن يُوصي الطبيب بإجراء عملية جراحية، مثل:

-استبدال كامل للمفصل.

-إصلاح الوتر.

-إزالة الغشاء الزلالي .



الوقاية من مرض التهاب المفاصل الروماتويدي

قد تتم الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي عن طريق ما يأتي:

-التوقف عن التدخين.

-تحسين صحة الفم.

-زيادة تناول الأسماك.

-الحفاظ على وزن صحي.

-البقاء نشطًا.

-تقليل التعرض للملوثات البيئية.



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