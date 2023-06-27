في يوم عرفة .. دليلك لتجنب العطش أثناء الصيام

الوكيل الإخباري- يأتي يوم عرفة هذا العام في ذروة فصل الصيف، وهو ما يعني ارتفاع درجة الحرارة، ولكن، هناك مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها لتقليل الشعور بالعطش.

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نستعرض في السطور التالية، أبرز الطرق التي تساعد على تجنب العطش خلال صيام يوم عرفة، وفقًا لما ذكره موقع "Web MD"، والدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية.



طرق تجنبك الشعور بالعطش أثناء الصيام



الشعور بالعطش من أكثر الأعراض التي تؤكد افتقار الجسم للماء، مما يزيد خطر التعرض لبعض المضاعفات الصحية، مثل الجفاف وغيرها من المشاكل الجلدية، وغالبًا ما يتطلب ذلك العناية المستمرة والمتابعة مع الطبيب المختص.



وهناك مجموعة من الطرق التي تساعد في السيطرة على الشعور بالعطش أثناء الصيام لفترات طويلة، خاصة خلال الصيف، ومن بينها:



- تجنب ارتداء الملابس الضيقة والداكنة، لأنها قد تزيد من امتصاص أشعة الشمس، وبالتالي التعرق الزائد والشعور بالعطش.



- ممارسة الرياضة بشكل خفيف، بما في ذلك المشي، ويفضل أن يكون ذلك قبل الإفطار بساعة أو نصف ساعة.



- تجنب الإفطار على المشروبات السكرية، أو تلك الغنية بالكافيين، حيث تزيد الشعور بالتعب بعد الإفطار.



- استعمال واقي الشمس قبل الخروج من المنزل، للحد من التعرض لأشعة الشمس الضارة.



- تجنب بذل مجهود زائد، لأنه يفقد الجسم نسبة كبيرة من الماء عن طريق التعرق.



- الحرص على النوم عدد ساعات كافية.



- يفضل أن يتم تناول الحلويات بعد الإفطار بساعتين على الأقل، لتجنب التعرض لأي مضاعفات صحية.



- الإفطار على الخضروات والفواكه الطازجة، خاصة الغنية بالألياف، لتعزيز كمية الماء بالجسم.



- تناول الفيتامينات والمعادن بعد تناول وجبة الإفطار حسب ما يحدده الطبيب المختص.



الكونسلتو الطبي

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