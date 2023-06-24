قبل عيد الأضحى.. لماذا يجب وضع اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها؟

الوكيل الإخباري- يحرص كثيرون على تناول اللحوم في عيد الأضحى ، ولكن قد لا يعرف العديد من الأشخاص الطرق الصحيحة لتخزين هذا الطعام اللذيذ.

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وفي إطار النصائح ، أكدت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين في مصر ، على وضع اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها.



وأضافت: "اللحوم بعد ذبح الأضحية تحتفظ بدرجة حرارة الحيوان المذبوح، لذلك الخطوة الأولى قبل التخزين أننا نقوم بفرد هذه اللحوم على صواني كبيرة بحيث لا تتجمع فوق بعضها ".



ونصحت "شيرين" ، بوضع اللحوم في مكان نظيف بعيدا عن التراب والشمس، ومتجدد الهواء، ويمكننا توجيه مراوح عليها، وذلك لمدة 4 أو 5 ساعات.



وشرحت: "السبب في ذلك، هو إعطاء فرصة للحوم لحدوث التيبس الرمي، بمعنى أن "اللحمة تشمع"، وقد يعمل ذلك على منع التكاثر والنمو البكتيري، كما يعمل هواء المروحة على تطرية أنسجة اللحوم وإكسابها مذاق أفضل، وبعد وضع اللحوم في الهواء، نضعها في الثلاجة للتخزين".





مصراوي