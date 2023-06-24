السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

برامج تطوعية في مركزي شباب كفرنجة وعجلون

أمين عام الطاقة تشارك في المؤتمر الأول للشبكة الإقليمية للطاقة من أجل المرأة

مرصد الزلازل يشارك بمؤتمر" العلوم والتكنولوجيا 2023" في فيينا

وزير الأوقاف يتفقّد حجاج عرب 48

توجيه حكومي عاجل بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى

4112 طن خضار وفواكه ترد للسوق المركزي اليوم

استشهاد فلسطيني بمخيم عسكر في نابلس

ضبط شاحنة مغلقة معبّأة بالأموال قرب مكتب "فاغنر"

البحوث الزراعية: نسعى لتطوير وتحسين تربية الإبل في ظل التغيرات المناخية

بوتين: أمر واحد لا يمكن أن أسامح فيه

السبت، 24-06-2023 04:55 م

قبل عيد الأضحى.. لماذا يجب وضع اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها؟

2023_6_8_12_46_28_579


الوكيل الإخباري- يحرص كثيرون على تناول اللحوم في عيد الأضحى ، ولكن قد لا يعرف العديد من الأشخاص الطرق الصحيحة لتخزين هذا الطعام اللذيذ.

اضافة اعلان


وفي إطار النصائح ، أكدت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء بنقابة البيطريين في مصر ، على وضع اللحوم أمام المروحة قبل تخزينها.


وأضافت: "اللحوم بعد ذبح الأضحية تحتفظ بدرجة حرارة الحيوان المذبوح، لذلك الخطوة الأولى قبل التخزين أننا نقوم بفرد هذه اللحوم على صواني كبيرة بحيث لا تتجمع فوق بعضها ".


ونصحت "شيرين" ، بوضع اللحوم في مكان نظيف بعيدا عن التراب والشمس، ومتجدد الهواء، ويمكننا توجيه مراوح عليها، وذلك لمدة 4 أو 5 ساعات.


وشرحت: "السبب في ذلك، هو إعطاء فرصة للحوم لحدوث التيبس الرمي، بمعنى أن "اللحمة تشمع"، وقد يعمل ذلك على منع التكاثر والنمو البكتيري، كما يعمل هواء المروحة على تطرية أنسجة اللحوم وإكسابها مذاق أفضل، وبعد وضع اللحوم في الهواء، نضعها في الثلاجة للتخزين".

 

مصراوي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
balila

طبق واحد من "البليلة" يقي من هذا المرض !

a199fe5f07b84d59e4fe6031

لمرضى السكري .. نصائح اتبعها قبل تناول البوظة

8-طرق-لعلاج-دوار-الحركة-أثناء-السفر-1628151921671_large

كيف يمكن مواجهة داء الحركة؟

emarat-news_2023-02-18_11-08-07_767808

5 أسباب الأكثر شيوعاً للشعور بالبرد مع تقدم العمر

فوائد_الخضروات-الصحية

للوقاية من تصلب الشرايين .. تناول هذه الخضراوات !

2023_5_16_21_34_59_706

هل يمكنك اطعام الطفل الرضيع الشمام ؟

أخبار متعلقة
201808051217561756

عادة شائعة خاطئة عند تناول الاضحية .. احذرها قد تسبب التسمم الغذائي !

2019_11_15_18_58_31_866

قبل العيد .. 5 طرق سريعة وصحية لشد البطن

tbl_articles_article_25912_518220049e7-b9c9-412b-ab31-9d1716f3d5e1

نصائح هامة لمرضى نقص الحديد

2023_6_4_12_27_14_534

تحذير هام .. نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية