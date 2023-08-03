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الخميس، 03-08-2023 03:17 م

قد تؤدي للوفاة.. احذر علامة تكشف تعفن الدم

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الوكيل الإخباري - الإنتان "تعفن الدم"، هو حالة تتسبب في وفاة العديد من الأشخاص حول العالم، لذلك فإن الوعي الأفضل بالحالة يمكن أن ينقذ آلاف الأرواح سنويًا.

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وتقول هيئة الخدمات الصحية البريطانية، إن الإنتان هو "مضاعفات خطيرة للعدوى"، مضيفة أنه بدون العلاج الفوري يمكن أن يؤدي إلى "فشل العديد من الأعضاء والوفاة"، وفقا لصحيفة إكسبريس البريطانية.


وفي حين أنه عرض شائع إلى حد ما، تحذر هيئة الخدمات الصحية البريطانية من أن الإسهال يمكن أن يكون علامة على تعفن الدم الشديد أو الصدمة الإنتانية.
يمكن أن تشمل الأعراض:


الشعور بالدوار أو الإغماء


تغيير في الحالة العقلية - مثل الارتباك


استفراغ و غثيان


كلام غير واضح


آلام عضلية شديدة


ضيق التنفس الشديد


إنتاج بول أقل من المعتاد - على سبيل المثال، عدم التبول ليوم كامل


جلد بارد، رطب، شاحب


فقدان الوعي.


قد تشمل الأعراض الأخرى الحمى والبرد والرعشة وسرعة ضربات القلب والتنفس السريع.


ما الذي يسبب الإنتان؟
عادة، عندما يصاب الشخص بالعدوى، ينتج الجسم خلايا الدم البيضاء.
وتنتقل خلايا الدم البيضاء إلى موقع الإصابة لتدمير الجراثيم المسببة للعدوى، ويؤدي هذا إلى تورم الأنسجة، المعروف باسم الالتهاب، وهذا يساعد على محاربة العدوى ومنع انتشارها.


إذا كانت العدوى شديدة ، أو إذا كان جهاز المناعة ضعيفًا، فقد تنتشر العدوى إلى أجزاء أخرى من الجسم.


ويمكن للالتهاب المنتشر أن يتلف الأنسجة ويتداخل مع تدفق الدم، وعندما ينقطع تدفق الدم، يمكن أن ينخفض ضغط الدم بشكل خطير، وهذا يمنع الأكسجين من الوصول إلى الأعضاء والأنسجة.


الأكثر شيوعًا، يمكن أن يحدث تعفن الدم بسبب عدوى في الرئتين أو المسالك البولية أو البطن أو الحوض.


يجب على أي شخص يشتبه في تعفن الدم أن يطلب المشورة الطبية العاجلة لأنه قد يؤدي إلى عواقب طويلة المدى.


أما العلاج الرئيسي للإنتان هو إعطاء المضادات الحيوية مباشرة في الوريد داخل المستشفى.


وقد يستمر العلاج لمدة تصل إلى 10 أيام أو أكثر لإزالة العدوى.


بدون تقييم طبي سريع، فإنك تخاطر بصحتك وحياتك على المدى الطويل.

 

مصراوي



 




 

 


 

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