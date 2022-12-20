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الثلاثاء، 20-12-2022 10:42 ص

كسر العظام في الطفولة علامة خطر مستقبلية

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الوكيل الإخباري-قالت دراسة حديثة إن كسر العظام في الطفولة ليس حدثاً عابراً، وإنه علامة تحذير من مخاطر الكسور وهشاشة العظام في المستقبل.اضافة اعلان


وأجريت الدراسة ضمن مشروع بحثي في جامعة أوتاغو بنيوزلندا، استمر في متابعة مجموعة من الأشخاص لمدة 5 عقود.

ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، تبين أن الذين كسروا عظمة في طفولتهم يزداد لديهم احتمال كسر العظام في المستقبل بأكثر من الضعف.

وأظهرت الدراسة أن النساء اللاتي تعرضن لكسور في الطفولة هن أيضاً أكثر عرضة لانخفاض كثافة عظام الورك في سن الـ 45.

ورصد الباحثون أن الأطفال الذين يعانون من الكسور يميلون إلى العيش في أسر فقيرة، أو لديهم مستويات عالية من التمارين الرياضية القوية، أو يعانون من زيادة الوزن، أو لديهم نقص في فيتامين د، وانخفاض مدخول الكالسيوم، وقد يتعرضون للإيذاء الجسدي.

 




 

 


 

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