كسر العظام في الطفولة علامة خطر مستقبلية

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قالت دراسة حديثة إن كسر العظام في الطفولة ليس حدثاً عابراً، وإنه علامة تحذير من مخاطر الكسور وهشاشة العظام في المستقبل.وأجريت الدراسة ضمن مشروع بحثي في جامعة أوتاغو بنيوزلندا، استمر في متابعة مجموعة من الأشخاص لمدة 5 عقود.ووفق موقع "مديكال إكسبريس"، تبين أن الذين كسروا عظمة في طفولتهم يزداد لديهم احتمال كسر العظام في المستقبل بأكثر من الضعف.وأظهرت الدراسة أن النساء اللاتي تعرضن لكسور في الطفولة هن أيضاً أكثر عرضة لانخفاض كثافة عظام الورك في سن الـ 45.ورصد الباحثون أن الأطفال الذين يعانون من الكسور يميلون إلى العيش في أسر فقيرة، أو لديهم مستويات عالية من التمارين الرياضية القوية، أو يعانون من زيادة الوزن، أو لديهم نقص في فيتامين د، وانخفاض مدخول الكالسيوم، وقد يتعرضون للإيذاء الجسدي.