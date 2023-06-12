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الإثنين، 12-06-2023 03:09 م

‫ما أعراض بطء القلب؟

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الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة القلب الألمانية إن بطء ‫القلب يندرج ضمن أمراض عدم انتظام ضربات القلب؛ حيث تكون ضربات القلب ‫بطيئة للغاية، أي أقل من 60.

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ويتراوح المعدل الطبيعي لضربات القلب بين 60 و80 ضربة في الدقيقة في وضع الراحة.

‫وأوضحت المؤسسة أن أسباب بطء القلب تكمن في الرجفان الأذيني والأزمة ‫القلبية والقصور الوظيفي للغدة الدرقية ونقص البوتاسيوم.
‫وتتمثل أعراض بطء القلب في:


الصداع.
الغثيان.
القيء.
الدوار.
ضيق التنفس.
فقدان الوعي.


‫وينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫انخفاض معدل ضربات القلب والخضوع للعلاج في الوقت المناسب وقبل حدوث مضاعفات، فالرجفان الأذيني والأزمة القلبية يتطلبان طلب الإسعاف فورا.


وأوصت المؤسسة باتباع نظام غذائي ‫صحي غني بالمعادن والفيتامينات، والمواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية والإقلاع عن ‫التدخين وتجنب التوتر النفسي.

 

الجزيرة

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