‫ما أعراض بطء القلب؟

الوكيل الإخباري - قالت مؤسسة القلب الألمانية إن بطء ‫القلب يندرج ضمن أمراض عدم انتظام ضربات القلب؛ حيث تكون ضربات القلب ‫بطيئة للغاية، أي أقل من 60.

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ويتراوح المعدل الطبيعي لضربات القلب بين 60 و80 ضربة في الدقيقة في وضع الراحة.



‫وأوضحت المؤسسة أن أسباب بطء القلب تكمن في الرجفان الأذيني والأزمة ‫القلبية والقصور الوظيفي للغدة الدرقية ونقص البوتاسيوم.

‫وتتمثل أعراض بطء القلب في:



الصداع.

الغثيان.

القيء.

الدوار.

ضيق التنفس.

فقدان الوعي.



‫وينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء ‫انخفاض معدل ضربات القلب والخضوع للعلاج في الوقت المناسب وقبل حدوث مضاعفات، فالرجفان الأذيني والأزمة القلبية يتطلبان طلب الإسعاف فورا.



وأوصت المؤسسة باتباع نظام غذائي ‫صحي غني بالمعادن والفيتامينات، والمواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية والإقلاع عن ‫التدخين وتجنب التوتر النفسي.



الجزيرة

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