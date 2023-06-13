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الثلاثاء، 13-06-2023 02:08 م

خمس مواد غذائية تحمي من احتشاء عضلة القلب

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الوكيل الإخباري- حدد الخبراء خمس مواد غذائية تخفض من احتمال الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

فوائد تناول الكركم يوميا

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- أوميغا-3 . يجب أن يحتوى النظام الغذائي على كمية كافية من الأحماض الدهنية الصحية. وهذه الأحماض موجودة في أسماك السلمون والتونة والسردين والرنكة، لذلك يجب تناولها 2-3 مرات في الأسبوع. كما توجد هذه الأحماض في مصادر نباتية مثل اللوز والجوز وبذور الكتان والشيا وفول الصويا.


- الكركم (العقدة الصفراء)، تحمي المركبات الموجودة في الكركم القلب من تصلب الشرايين لدى المرضى المصابين بالنوع الثاني من داء السكري.


- الشاي الأخضر، أظهرت دراسة شارك فيها 40530 يابانيا، أن الأشخاص الذين يتناولون في اليوم 5 أكواب وأكثر من الشاي الأخضر ينخفض عندهم خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 26 بالمئة مقارنة بالآخرين.


- المواد الغنية بالمغنيسيوم كالخضروات الورقية الداكنة، والمكسرات، والبذور، والفاصوليا، والبقوليات والأفوكادو، فجميعها مصادر جيدة للمغنيسيوم وتؤثر إيجابيا في القلب والأوعية الدموية.


- الشوكولاتة، اكتشف علماء جامعة كامبريدج أن تناول الشوكولاتة الداكنة يخفض كثيرا من خطر الإصابة باضطراب نبض القلب.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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