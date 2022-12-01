الخميس 01-12-2022
الوكيل الاخباري

دهس طالبة في الجامعة الأردنية

فلسطين تحذر من التبعات الخطيرة لجرائم الاحتلال الإسرائيلي

قطر تستقبل الزوار دون شرط حملهم لتذاكر المونديال اعتبارا من الغد

منح تراخيص لتشغيل 6 حافلات على خطوط نقل عام في جرش

التعليم العالي: اعلان نقاط طلبات المنح والقروض الجامعية خلال ساعات

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

بصيص أمل عربي..الأردنيون يترقبون المواجهة بين المغرب وكندا اليوم

المعونة الوطنية: بدء صرف الدعم النقدي عن شهر تشرين الثاني اليوم

الضمان يشرح تعديلات شروط صرف الرصيد الادخاري والمستفيدين

ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن الخميس

الخميس، 01-12-2022 09:08 ص

كم يبلغ معدل النبض أثناء الراحة؟

tbl_articles_article_18906_31315a118a5-483b-4d5c-8f27-f3462c0e931d


الوكيل الإخباري-قالت مؤسسة القلب الألمانية إن معدل النبض أثناء الراحة يعني معدل النبض أثناء الجلوس أو الاستلقاء، موضحة أنه يقع لدى البالغين بين 60 و80 دقة في الدقيقة.

وأضافت المؤسسة أن معدل النبض أثناء الراحة قد يرتفع عن هذا المعدل بفعل الكافيين أو التوتر النفسي، مشددة على ضرورة استشارة الطبيب في حال ارتفاع المعدل عن 100 دقة في الدقيقة؛ حيث إنه قد يمثل حينئذ علامة تحذيرية أولى على الإصابة باضطرابات نظم القلب أو أمراض أخرى.

وأوضحت المؤسسة أنه من الأفضل قياس معدل النبض أثناء الراحة بعد فترة قصيرة من الاستيقاظ، وذلك من خلال وضع إصبعي السبابة والوسطى على الجانب الداخلي للمعصم أسفل إصبع الإبهام، ثم القيام بعد دقات القلب لمدة 30 ثانية تقريباً. وبعد ذلك، يتم ضرب القيمة في 2 للحصول على معدل ضربات القلب في الدقيقة.

جدير بالذكر أن الرياضيين غالبا ما يكون لديهم معدل ضربات قلب أقل أثناء الراحة؛ نظرا لأن القلب يضخ المزيد من الدم عبر الجسم في الدقة الواحدة بسبب التدريب المتكرر.

اضافة اعلان

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
أسباب_التهاب_الجيوب_الأنفية

أسباب التهاب الجيوب الأنفية وأعراضها

2020_9_18_15_55_29_502

لمرضى السكري .. طرق لتفادي المضاعفات

191121075253955_فيتامينات-الخصوبة-للنساء

كم يحتاج الجسم من فيتامين "ك" يومياً وما مصادر اكتسابه ؟

202211282293525MV

ما تأثير زيادة الوزن على نمو أدمغة الأطفال ؟

2022113016393561CD

الخضروات والفواكه تحمي من أمراض القلب

1598739247_970_25572_

خطوات منزلية تساعدك على فتح انسداد الأنف بسبب الأمراض الموسمية

أخبار متعلقة
FXrv8dDUIAkqz0J

خطوات بسيطة للحصول على نوم أفضل ليلاً