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الأحد، 21-11-2021 03:56 م

كيفية اختيار الحذاء المناسب لمرضى القدم السكري

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الوكيل الإخباري - حذرت الجمعية الألمانية لمرضى السكري من أن شراء الأحذية أو النعال من شبكة الإنترنت لا يتناسب مع المرضى الذين يعانون من القدم السكري.

ويحتاج المريض في أغلب الأحيان إلى متطلبات خاصة تختلف من فرد إلى آخر.

وأوضحت الجمعية الألمانية أن المصابين بالقدم السكري يعانون من تغيرات في الأعصاب والأوعية الدموية بشكل مرضي، وهو ما يسبب عدم التئام الجروح بسهولة، وتنخفض لديهم حساسية القدمين، ولذلك يشتري الأشخاص المصابون بالقدم السكري أحذية صغيرة جدا أو ضيقة للشعور بأنها توفر لهم دعما كافيا.

بالإضافة إلى أن نقص الحساسية لا يمكنهم من تقييم درجة إحكام الحذاء أو النعال في القدم بصورة سليمة، ونصحت الجمعية الألمانية بأن يتم اللجوء إلى فني أحذية للتحقق من مدى الملائمة الصحية لحذاء أو النعال أثناء المشي أو الوقوف.

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ويعد القدم السكري أحد عواقب مرض السكري الأكثر شيوعا، فغالبا ما تؤدي الجروح المزمنة الناتجة عن القدم السكري إلى البتر، ونظرا لأن الجروح غالبا ما تتطور من إصابات صغيرة ونقاط ضغط، فإن الوسائل المساعدة مثل الأحذية الواقية تعتبر من التدابير المهمة جدا، ويجب أن تكون ملائمة بشكل جيد.

 

المصدر - العين الإخبارية 

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