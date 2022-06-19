كيفية علاج السواد تحت العينين

الوكيل الإخباري - يعاني الكثيرون من السواد حول العين نتيجة تعرضهم لعوامل مختلفة، وقد يصحبها انتفاخ العين وتورمها.

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يتعرض الجميع لظهور السواد حول العين، لكن الأكثر شيوعاً هم:



- كبار السن.

- المصابين بفرط التصبغ حول العين.

- أصحاب البشرة الداكنة والمعرضون أكثر للتصبغات الجلدية.

هناك عدة طرق فعالة ومجربة للتخلص من السواد حول العين وتقليل ظهورها، منها طرق منزلية وأخرى تحتاج إلى وصفة من الطبيب، وفيما يأتي ذكر لبعضها:

استخدام كمادات باردة: إذ تخفف كمادات الثلج من تورم وانتفاخ العين الناتج عن توسع الأوعية الدموية، ويوصى بوضع مكعبات الثلج في قماشة على العين، أو يمكن وضع قماشة في ماء بارد ثم وضعها على العين حتى 20 دقيقة للحصول على نفس النتيجة.



الحرص على النوم لساعاتٍ كافية: تسبب قلة النوم ظهور السواد حول العين بوضوح وشحوب الوجه والإرهاق؛ لذا فإن القسط الكافي من النوم يخفف كثيراً من الهالات السوداء.





رفع الرأس لأعلى: كما تسبب قلة النوم انتفاخ العينين وسوادها، فإن وضعية النوم لها دور أيضاً في ذلك، فإن استخدام وسادة مرتفعة قليلاً يمنع تجمع السوائل تحت العينين ويحميها من الانتفاخ والتورم.



تناول السوائل بكثرة: المحافظة على شرب قدرٍ كافٍ من الماء يحافظ على البشرة من الجفاف، ولا يقتصر الأمر على الماء فقط إنما جميع السوائل؛ مثل: الحليب والشاي والعصائر، وأيضاً الخضروات والفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من السوائل.



استخدام مكعبات منقوع الشاي: يحتوي الشاي على الكافيين ومضادات الأكسدة والتي تنشط عمل الدورة الدموية وتقلص الأوعية الدموية وتمنع تجمع السوائل تحت الجلد. تُنقع فتلة الشاي الأسود أو الأخضر في ماء ساخن مدة 5 دقائق، ثم يُنقل إلى مكعبات في الفريزر من 15 - 20 دقيقة ليتجمد، ثم تُوضع على العين من 10-20 دقيقة ثم تُشطف بالماء البارد.



استخدام مواد التجميل: يخفي الكونسيلر السواد حول العين من خلال امتزاجه مع لون البشرة. لكن قد يتهيج الوجه من استخدامه ويعطي رد فعلٍ تحسسي، حينها بادر باستشارة الطبيب فوراً.

وضع شرائح الخيار: تُهدأ شرائح الخيار العيون المتعبة والمجهدة وتقلل من انتفاخها؛ وذلك لاحتواء الخيار على نسبة عالية من الماء وفيتامين سي (بالإنجليزية: Vitamin C) الذي يغذي الجلد ويرطبه، كما أنه يحتوي على مادة السيليكا التي تعطي الجلد مظهراً طبيعياً وصحياً.



تدليك الوجه: يسبب ضعف الدورة الدموية حول العين إلى ظهور الهالات السوداء، لذا فإن عمل مساج للعينين وتدليكهما يخفف من ظهور السواد حول العين.

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