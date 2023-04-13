كيف تتخلص من دهون الظهر؟

الوكيل الإخباري- يعد الظهر من المناطق التي يتراكم فيها الدهون بالجسم، وزيادة الوزن ليس السبب الوحيد لظهورها، بل هناك عوامل أخرى يجب أخذها في عين الاعتبار.





في السطور التالية، نستعرض أسباب دهون الظهر وطرق التخلص منها، وفقًا لموقع "Healthline".



أسباب دهون الظهر

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تتراكم الدهون في الظهر للأسباب التالية:



- اتباع نظام غذائي غني بالصوديوم والدهون.



- الإفراط في تناول الحلويات والمشروبات السكرية.



- قلة الحركة.



- الاضطرابات الهرمونية.



- زيادة الوزن بشكل غير طبيعي.





طرق التخلص من دهون الظهر



يمكن التخلص من دهون الظهر عن طريق اتباع بعض الإرشادات، أهمها:



1- تقليل السعرات الحرارية

للحصول على ظهر خالٍ من الدهون، يجب الحرص على تقليل السعرات الحرارية المستهلكة على مدار اليوم، عن طريق تجنب الأطعمة والمشروبات السكرية والوجبات السريعة.



2- اتباع نظام غذائي صحي

عند اتباع نظام غذائي غني بالألياف الغذائية ومنخفض الصوديوم، يصبح الجسم أكثر قدرة على حرق الدهون المتراكمة به والتخلص من السوائل الزائدة، ومن ثم فقدان الوزن.



3- ممارسة الرياضة

تلعب الرياضة دورًا كبيرًا في بناء وتقوية العضلات وحرق دهون الجسم في آنٍ واحد، لأن النشاط البدني ينشط الدورة الدموية ويعزز عملية التمثيل الغذائي ويرفع معدل الأبيض.



ولضمان حرق دهون الظهر وتقوية عضلاته، يجب الجمع بين تمارين الكارديو ورفع الأثقال.



4- أداء تمارين اليوجا

من المعروف أن تمارين اليوجا تساعد على تهدئة الأعصاب والاسترخاء وتخفيف التوتر ومكافحة الاكتئاب، ولكن قلما يعرف البعض أنها فعالة أيضًا في إنقاص الوزن وحرق دهون الجسم.

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