تعرف على سبب الدوخة بعد تناول السكريات

الوكيل الإخباري- يشتهي البعض تناول الحلويات في أغلب الأوقات، إلا أنه أحيانا حين تناولها بشراهة، يشعر متناولها بالهبوط والدوخة عقب الأكل، دون معرفة السبب.

اضافة اعلان

نستعرض في السطور التالية، أسباب الشعور بالدوخة بعد تناول السكريات، مع توضيح طرق العلاج.



أسباب الدوار والدوخة بعد تناول السكريات

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، إن السبب الرئيسي وراء الشعور بالدوخة بعد تناول السكريات هو تناول الشخص هذه الأطعمة وهو جائع، ما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، فيبدأ البنكرياس في إفراز الأنسولين بكمية كبيرة من البنكرياس لخفضه بشكل تلقائي، لافتًا إلى أن هذه العملية تسبب الدوخة والشعور بالهبوط.



وأضاف استشاري الطب الوقائي والصحة العامة، أن حالة الدوخة والهبوط تنتاب الشخص إذا تناول السكريات والحلويات على الريق، إلى جانب الشعور بالجوع طوال اليوم، بسبب كمية هرمون الأنسولين التي أفرزها البنكرياس في الجسم، لمعادلة وضبط نسبة السكر في الدم.



علاج الدوخة والهبوط بعد تناول السكريات

أكد حتة، أن علاج الدوخة بعد تناول السكريات، يتمثل في تناول الأطعمة الغنية بالألياف، وخاصة الخضروات، لأنها تعمل على ضبط نسب السكر في الدم بشكل كبير، وخاصة القرنبيط والبروكلي والخضروات الورقية الخضراء.



