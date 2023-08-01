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الثلاثاء، 01-08-2023 01:12 م

4 طرق للحفاظ على سلامة الأدوية في الصيف

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الوكيل الإخباري- يمكن أن تتأثر بعض الأدوية بارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، اللذان هما جزء من فصل الصيف، فضلًا عن ارتكاب بعض الأشخاص الأخطاء عند تخزين الأدوية في فصل الصيف، لحسن الحظ هناك مجموعة من الطرق التي يمكن أن تساعد في تخزين الدواء بطريقة صحيحة.

نستعرض في التقرير التالي، مجموعة من أبرز الطرق للحفاظ على سلامة الأدوية في الصيف، وفقًا لموقع "Mayo clinic" ومنظمة "USP" العلمية غير الربحية بالولايات المتحدة الأمريكية.

الأدوية التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة

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-أدوية ضغط الدم.
-حقن الأنسولين المرتبطة بالسكري.
-مضادات الهيستامين والمعروفة بأدوية الحساسية.
-الأدوية النفسية.


طرق تخزين الأدوية في الصيف


1-تخزين الدواء في الثلاجة
يوصي الصيادلة بالاحتفاظ بالأدوية في مكان بارد وجاف، منعًا لتغير درجات الحرارة ووصول الرطوبة والبرودة إليه، لذا من المهم تجنب تخزين الأدوية في أماكن مثل خزانة الحمام، لأن الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة يوميًا يسهم في تسلل الرطوبة إلى الأدوية وإبطال مفعولها.


2-الأكياس البلاستيكية
لا يفضل نقل الأدوية خاصًة الموضوعة في عبوات داكنة اللون إلى أكياس بلاستيكية، حيث يرتكب بعض الأشخاص خطًأ في نقل الدواء إلى أكياس بلاستيكية ما يتسبب في وصول الضوء إلى الدواء مع درجات الحرارة المرتفعة، يؤدي هذا أيضًا إلى الإضرار بها وتكسير الحبوب خاصًة تلك التي أزيلت من العبوة ووضعت في الكيس البلاستيكي مباشرًة.


3-الحرارة الشديدة
عند الذهاب إلى المصيف والقيادة في درجات حرارة مرتفعة، تتأثر الأدوية المخزنة في صندوق السيارة أو مع الأمتعة لفترة طويلة، كذلك أيضًا في صندوق البريد.


4-قراءة ملصقات الأدوية
يخضع مصنعو الأدوية منتجاتهم لاختبارات صارمة للتأكد من بقائها مستقرة طوال مدة صلاحيتها، قد تتطلب بعض الأدوية مثل الأنسولين ظروف تخزين خاصة مثل التبريد.

 

الكونسلتو الطبي


 




 

 


 

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