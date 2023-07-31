نصائح ذهبية لمواجهة تورم الأقدام في الصيف

الوكيل الإخباري- يعد ثقل وتورم الأقدام من المتاعب الصحية الشائعة خلال فصل الصيف بسبب ارتفاع درجات الحرارة. ويمكن مواجهة ثقل وتورم الأقدام من خلال الأنشطة الحركية والتغذية السليمة وشرب السوائل على نحو كاف والجوارب الضاغطة.



وأوضحت الصيدلانية الألمانية أورسولا فونكه أنه في ظل ارتفاع درجات الحرارة تتمدد الأوعية الدموية ويتباطأ سريان الدم وتفقد الأوردة مرونتها، مما يسمح للدم بالتدفق إلى السيقان والأقدام. ونظراً لأن سريان الدم العائد عبر الأوردة لا يعمل بشكل جيد، فيحدث تورم بالسيقان والأقدام.

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وأضافت فونكه أن النساء أكثر عرضة للإصابة بثقل وتورم الأقدام، نظراً لضعف النسيج الضام لديهن.



سوائل كافية

ولمواجهة تورم الأقدام أوصت الصيدلانية الألمانية بشرب السوائل على نحو كاف، حيث يساعد ذلك على سريان الدم بصورة أفضل. ومن المثالي شرب المياه المعدنية وشاي الأعشاب.



ومن المفيد أيضاً الابتعاد عن الوجبات الثقيلة والدسمة، نظراً لأنها تشكل عبئاً على الدورة الدموية، وبدلاً من ذلك ينبغي تناول أطعمة خفيفة وذات قيمة غذائية عالية مع الإكثار من الخضروات والفواكه.



حمام الماء البارد

ومن جانبه، قال أخصائي الطب البديل الألماني رينيه جريبر إنه يمكن مواجهة تورم الأقدام من خلال حمام الماء البارد بمعدل مرة إلى مرتين يومياً، حيث يسهم ذلك في تنشيط سريان الدم.



كما ينبغي أيضاً عند النوم رفع السيقان بحيث تكون أعلى قليلاً من مستوى الرأس، حيث يسهم ذلك في سريان الدم المتكدس في الأقدام.

ومن المفيد أيضاً المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية. ويمكن أيضاً الاستلقاء على الظهر وممارسة تمرين الدراجة في الهواء لمدة لا تقل عن 30 ثانية.



ومن المهم أيضاً ارتداء حذاء مسطح ومريح لتخفيف العبء الواقع على الأوردة في ظل درجات الحرارة المرتفعة، بينما ينبغي الابتعاد عن الأحذية ذات الكعب العالي. ومن المفيد أيضاً المشي بأقدام حافية من حين إلى آخر على أرضية طرية كالعشب.



وإذا لم تفلح هذه التدابير في مواجهة ثقل وتورم الأقدام، فيمكن حينئذ اللجوء إلى ارتداء الجوارب الضاغطة، حيث إنها تضغط على الأوردة، مما يساعد على نقل الدم من الأقدام إلى القلب.

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