كيف نواجه المشاكل الصحّية في رمضان؟

الوكيل الإخباري-تكثر الشكوى في شهر رمضان من سوء الهضم، النفخة والحرقة الهضمية، ما هو سبب ذلك؟ وكيف يمكن مواجهة المشاكل الصحية في رمضان؟





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تغمر البهجة والفرح قلوب المسلمين عند حلول شهر رمضان الكريم ويستقبلونه بترحابٍ وسرور، فيعمدون للاستعداد له قبل قدومه بتزاحمهم في الأسواق لشراء ما لذ وطاب من الطعام.



فليكن رمضان هذا العام صحيًا أكثر وذلك من خلال اتباع عادات غذائية تحافظ على الصحّة والنشاط والرشاقة، وتخلّص الجسم من السموم والفضلات.

مجموعة نصائح لمواجهة المشاكل الصحية في رمضان:

إليكم أهم المشاكل الصحّية الواجب أخذها بعين الاعتبار في شهر رمضان الفضيل وطرق مواجهة هذه المشاكل الصحية في ما يأتي:



مواجهة المشاكل الهضمية في رمضان

تكثر الشكوى في شهر رمضان من سوء الهضم، والنفخة والحرقة الهضمية، والسبب غالبًا هو تناول الطعام بسرعة وعدم مضغه جيدًا أو الإفراط في تناول الدسم والبهارات والمشروبات الغازية.

ولمواجهة المشاكل الصحية في رمضان من هذا النوع ينصح باتباع الإرشادات الآتية:



تناول الطعام ببطء، ومضغه جيدًا، والتوقف عن الأكل عند الشعور بالشبع.

الحد من تناول الأطعمة الدسمة أو المقلية.

عدم شرب المشروبات الغازية مع وجبة الإفطار.

عدم الاستلقاء أو النوم مباشرة بعد تناول الطعام.

مواجهة الخمول والنعاس في رمضان

يعد الخمول والنعاس من المظاهر الشائعة في رمضان خاصةً بعد تناول وجبة الإفطار، وتحدث بسبب إما نقص في تناول السوائل والأملاح، أو الإفراط والتخمة من تناول الطعام الدسم.

لمواجهة المشاكل الصحية في رمضان هنا ينصح بتناول المزيد من السوائل وتجنّب الإفراط في الأكل.





مواجهة الصداع في رمضان

يكثر الصداع في رمضان خاصةً عند المعتادين على شرب كمياتٍ كبيرةٍ من القهوة والشاي، وعند المدخنين، وأحيانًا يكون سببه قلة النوم.

للوقاية من الصداع ومواجهة المشاكل الصحية في رمضان من هذا النوع ينصح بالآتي:

التعوّد على التخفيف من شرب القهوة والشاي تدريجيًا في الأسابيع القليلة السابقة لاستقبال شهر رمضان.

استبدالها بالمشروبات الخالية من الكافيين.

تنظيم الوقت والنوم لساعاتٍ كافيةٍ يوميًا.



مواجهة البدانة وزيادة الوزن في رمضان

إنّ مفهوم شهر رمضان عند كثيرٍ من الناس يرتبط بمائدة إفطار غنية بأطباق متنوعة وشهية مما يجعل الصائم يقبل على الطعام بشراهة تعرّضه لزيادة الوزن.

لذا يرغب كثيرٌ من الصائمين الذين يعانون من البدانة باستغلال فرصة الصيام لإنقاص وزنهم أو منع زيادته، وذلك من خلال:

الاعتدال في تناول الطعام.

الامتناع عن تناول الدسم والحلويات.

الحرص على ممارسة رياضة المشي ثلاث مرات أسبوعيًا على الأقل.

أسباب المشكلات الصحية في رمضان

بعد التعرف على كيفية مواجهة المشاكل الصحية في رمضان الشائعة نخبرك هنا أن الغالب عند الصائمين هو الاهتمام بمائدة الإفطار وتجهيزها بأشهى الأطباق الغنية بالدسم، والمقبلات، والحلويات المتنوعة التي يقبل عليها الصائم بشهية، فيأكل ما يزيد عن حاجته اليومية ويعرّض نفسه للتخمة وقلة النشاط والمخاطر الصحية.



أما الفترة ما بين الإفطار والسحور فتتحول إلى مهرجان يتخلله تناول المزيد من التسالي من مكسراتٍ وحلويات، وذلك أثناء الجلوس الطويل أمام التلفاز لمتابعة سباق المسلسلات الرمضانية.



وفي هذا كله لا يدرك الصائم الكمّ الهائل من السعرات الحرارية التي يدخلها لجسمه، والتي لا يستطيع التخلص منها بسبب قلة نشاطه وحركته، فيصاب بالخمول والبدانة متجاهلً والعديد من المشكلات الصحية الأخرى.





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