الخميس 23-02-2023
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الخميس، 23-02-2023 11:08 ص

كيف يؤثر التوتر على صحتك ؟

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الوكيل الإخباري-لا يؤثر التوتر على الصحة النفسية فقط، بل يزيد أيضًا من خطر الاصابة  ببعض الأمراض العضوية، خاصةً إذا أهمل المريض علاجه، وفقاً للطبيبب الروسي ألكسندر مياسنيكوف.

وحدد مياسنيكوف الأمراض التي يسببها التوتر للجسم في المشكلات الصحية التالية:

- ارتفاع ضغط الدم.

- التهاب المعدة.

- الصداع النصفي.

- الصدفية.

- التهاب المفاصل الروماتويدي.

- مشاكل الأعصاب.


وأضاف الطبيب الروسي أن ترك التوتر دون العلاج قد يؤدي إلى تفاقمه إلى حد الاكتئاب، مناشدًا المصابين به باتباع مجموعة من الإرشادات، للسيطرة عليه، ومن ثم تجنب مضاعفاته، أهمها:

- الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا.

- ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

- القيام بالأنشطة التي تحفز المخ على إنتاج المزيد من هرمون السعادة، مثل القراءة والاستمتاع للموسيقى والتواصل مع الأصدقاء.

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