كيف يؤثر مرض السكري على الأعصاب؟

الوكيل الإخباري - بحسب الخبراء، فإن مرض السكري يؤثر تأثيراً مباشراً على الأعصاب، وقد يؤدي إلى تلفها في بعض الأحيان.



يقول الدكتور الهندي موهيت ساران، استشاري الطب الباطني وأخصائي مرض السكري، في مستشفى مانيبال جوروجرام، إن أحد تأثيرات مرض السكري هو حدوث الاعتلال العصبي السكري، حيث تتضرر الأعصاب بسبب انخفاض تدفق الدم، وكذلك ارتفاع مستويات الجلوكوز، ومع مرور الوقت، إذا لم يتم التحكم في نسبة السكر في الدم بشكل جيد، فإنه يؤثر على الأعصاب، وهذا بدوره يؤدي إلى سلسلة من المشاكل.





وعندما تتلف الأعصاب، فإنها تفشل في إرسال الإشارات إلى أجزاء الجسم المختلفة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التنميل والألم، وهذه المشاكل تعطل بشكل كبير القدرة العامة على ممارسة الحياة اليومية بشكل طبيعي.

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نقص المغذيات يؤدي إلى زيادة تلف الأعصاب

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الجلوكوز (السكر) في الدم بمرور الوقت إلى الإضرار بالأوعية الدموية الصغيرة في الجسم التي تغذي الأعصاب. وهذا يمنع العناصر الغذائية الحيوية من الوصول إلى الأعصاب، ونتيجة لذلك، هناك احتمال أن يتم تدمير الألياف العصبية أو إصابتها.





تقول الدكتورة فرح إنجيل، مديرة الطب الباطني في مستشفى فورتيس هيرانانداني فاشي، إن الحفاظ على رعاية جيدة للقدم هو أيضاً مهم جداً للمرضى، لأن هذه الحالة تؤثر على الأعصاب في الساق، ويجب على هؤلاء المرضى الحفاظ على نظافة جيدة للقدمين، وارتداء الملابس المناسبة، والأحذية المريحة، وتجنب السقوط الذي يمكن أن يؤدي إلى بتر الساق.

طرق الوقاية من تلف الأعصاب

الجانب الأكثر أهمية في العناية ومنع تلف الأعصاب لدى مرضى السكري، هو اعتماد تدابير بسيطة وفعالة مثل العناية بضغط الدم، إذ من المهم أن يظل ضغط الدم أقل من 140/90 ملم زئبق، من أجل الحفاظ على صحة جيدة.





كما ينصح بممارسة التمارين الرياضية يومياً لمنع تلف الأعصاب، وقد أظهرت الدراسات أن ممارسة التمارين الرياضية يومياً له تأثير إيجابي على الدورة الدموية، ما يقلل بدوره من فرص الإصابة بتلف الأعصاب.





ويجب على مرضى السكري أيضاً بذل جهد لإنقاص الوزن لتقليل العبء على الجسم، كما أن تقليل من التدخين، واتباع نظام غذائي متوازن، يدعم صحة الأعصاب.

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