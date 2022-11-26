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السبت، 26-11-2022 09:22 ص

كيف يتفاعل الدماغ مع مضغ العلكة ؟

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الوكيل الإخباري-استكشفت تجربة جديدة في جامعة نيغاتا اليابانية تأثير مضغ العلكة ذات النكهات على الدماغ، وتبين أنها تؤثر على قشرة الفص الجبهي اليسرى، بإثارة عاطفية.

وقالت الباحثة يوكو هاسيغاوا وزملاؤها في ورقة البحث: "فحصنا النشاط القشري أثناء المضغ بمذاقات وروائح مختلفة ووجدنا تعديل النشاط القشري من خلال الحالات العاطفية التي تثيرها النكهات أثناء تناول الطعام".

ونُشرت نتائج التجربة في مجلة "فرونتيرز إن نيوروساينس"، وشارك فيها 36 متطوعاً، طُلب منهم مضغ أنواع مختلفة من العلكة، وسجل النشاط في مناطق الدماغ بالتحليل الطيفي القريب من الأشعة الحمراء، وهي تقنية تصوير عصبي لرصد أكسجة الدماغ بشكل غير جراحي.

ولاحظ الباحثون أن منطقة معينة في قشرة الفص الجبهي، القسم الأيسر، تنشط بشكل مختلف أثناء مضغ العلكة، وأن استجابات الدورة الدموية مرتفعة بشكل ملحوظ في القشرة الحسية الأولية الثنائية أثناء المضغ.

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