عصير الرمّان الأفضل لنمو دماغ الجنين

الوكيل الإخباري-يمتاز الرمّان بمضادات الأكسدة القوية، والتي تعزّز وظائف الدماغ، وقد اقترحت دراسة أجريت على أطفال حديثي الولادة أن تناول الحامل لعصير الرمّان يعود بفوائد إيجابية على نمو دماغ المولود.

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وأظهر البحث أن لعصير الرمّان فوائد وقائية للجنين داخل الرحم، وأنه يساعد على تجنّب انخفاض وزن المولود.

وشاركت في الدراسة التي أجريت في مستشفى بريغهام للنساء، 80 حاملاً تم تشخيص تأخر نمو الجنين لديهن بين الأسبوع 24 و43 من الحمل، وطُلب من مجموعة منهن تناول عصير الرمّان يومياً، والمجموعة الأخرى مشروباً وهمياً.



ووفقاً لموقع "ميديكال نيوز توداي"، أظهرت النتائج أنه على الرغم من أن عصير الرمّان لم يجعل الأطفال أكبر حجماً إلا أنه ترك آثاراً صحية إيجابية أخرى على حجم وتطور دماغ الجنين والنمو البصري.



ويعتقد الباحثون أم مادة البوليفينول التي يحتوي عليها الرمّان بكثرة توفر دفعة إضافية لنمو دماغ الجنين.

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