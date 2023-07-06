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الخميس، 06-07-2023 11:30 ص

متوفرة بكل منزل .. طبيب يوصي بخمسة أطعمة يمكن أن تخفض ضغط الدم!

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الوكيل الإخباري- تعرضك الإصابة بارتفاع ضغط الدم لخطر أكبر لعدد من الحالات الصحية الخطيرة، وهذا يعني أن قلبك يجب أن يعمل بجهد أكبر من المعتاد لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم.

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وبمرور الوقت، يضع هذا ضغطا إضافيا على الأوعية الدموية والأعضاء الأخرى ويمكن أن يؤدي إلى حالات طبية طارئة مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.


ويعد النظام الغذائي عاملا رئيسيا مساهما عندما يتعلق الأمر بضغط الدم، حيث تعمل بعض الأطعمة على خفضه وأخرى ترفعه.


ومع وضع هذا في الاعتبار، تحدث طبيب عام حصريا إلى موقع "إكسبريس" حول تأثير النظام الغذائي على ضغط الدم.


وأوصى الدكتور يوهانس أويس، من عيادة برودجيت العامة في لندن، بخمسة أطعمة يمكن أن تساعد في خفض ضغطك.


خضار ورقية
قال أويس: "الخضروات مثل السبانخ واللفت والسلق غنية بالبوتاسيوم، ويمكن أن تساعد على خفض ضغط الدم عن طريق مواجهة آثار الصوديوم".


ويعمل الصوديوم الموجود في الملح على رفع ضغط الدم لأنه يجعل الجسم يحتفظ بالماء.


ثم تضع هذه المياه ضغطا إضافيا على جدران الأوعية الدموية.

 

التوت
قال أويس: "يحتوي التوت على نسبة عالية من الفلافونويد، والتي ارتبطت بتقليل مخاطر ارتفاع ضغط الدم".


الشوفان
أوضح أويس أن "الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الشوفان يمكن أن تسهم في خفض ضغط الدم عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم".


المكسرات والبذور
قال أويس: "هذه مصادر جيدة للمغنيسيوم والدهون الصحية، والتي تم ربطها بخفض ضغط الدم".


الشوكولاته الداكنة
أضاف أويس: "يمكن أن يكون لاستهلاك كميات معتدلة من الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو (70% أو أكثر) تأثير إيجابي على ضغط الدم بسبب محتواها من الفلافونويد".


كما أوصى بشرب شاي الكركديه لخفض ضغط الدم.


وقال: "تشير الدراسات إلى أن شرب شاي الكركديه قد يكون له تأثير في خفض ضغط الدم بسبب مركباته الطبيعية".


كما نصح أويس بعدم تناول الكثير من بعض الأطعمة لسبب معاكس.


الأطعمة المصنعة والغنية بالصوديوم
قال: "الأطعمة مثل الوجبات السريعة والحساء المعلب واللحوم المصنعة والوجبات الخفيفة المالحة يمكن أن تزيد من تناول الصوديوم، مم يؤدي إلى احتباس الماء وارتفاع ضغط الدم".


مادة الكافيين
وحذر من أنه "في حين أن التأثير يختلف مع كل شخص، فإن الكثير من مصادر مثل القهوة أو مشروبات الطاقة أو بعض أنواع الشاي قد يرفع ضغط الدم مؤقتا".

 

 

روسيا اليوم

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